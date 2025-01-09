CHP'li belediyeler milletin vicdanını rahatsız ettiler: Özgür Özel dut yemiş bülbüle döndü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla gazetecilerle bir araya geldi. Dağ, "Yangın ve sel gibi doğal afetlerde, asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde, Karabağ özgürlüğüne kavuştuğunda, Esed devrilip Suriye'de devrim yaşandığında sizler oradaydınız. Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda Filistin'de görev yapan yaklaşık 200 gazeteci hayatını kaybetti. Onlara ve haberin peşinde koşarken hayatını kaybeden tüm basın mensuplarına bu vesileyle sizlerin huzurunda bir kez daha rahmet diliyorum." diye konuştu.

Şehirlerde yüzde 60’lık değişim yaşandı

Kongre sürecine ilişkin bilgi veren Dağ, Mayıs 2023 seçiminin ardından kongrelerle birlikte ilçelerde yüzde 85, illerde ise yüzde 60'lık bir değişimi yaşadıklarını söyledi. Dağ, “AK Parti'de kavgacılar ve kaos sevdalıları barınamaz. AK Parti, yüzeysel bir siyasi parti değildir. AK Parti, büyük ve güçlü bir ailedir.” dedi.

"Ensar-muhacir hukuku koruduk"

Özellikle Suriye meselesinde AK Parti teşkilatlarının ilk günden itibaren Türkiye'ye sığınan mazlum Suriyelilerin yanında olduğunu belirten Dağ, "İstikrarlı ve sistemli bir şekilde devletimizin kurumlarının işleyişine zarar vermemek koşuluyla ihtiyaç sahiplerine kol kanat germiştir. Her türlü provokasyon ve kara propagandaya rağmen ensar-muhacir hukukunu korumak için gayret etmiştir. Bugün de dış politikamızdaki önceliğimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, bölgenin tamamının terörden arındırılması, özgür Suriye'de huzur ve güven ortamının tesis edilmesidir. Suriye ne kadar güvendeyse, Türkiye de o kadar güvendedir. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin olmazsa olmazıdır." diye konuştu.

CHP 'Esed'i kurtarın' çağrısı yaptı

CHP'nin Esed'ın devrilmesine ağıt yakacak noktaya geldiğini söyleyen Dağ, "Esed kaçmak için valizini toplarken CHP Genel Başkanından 'Esad ile görüşün' çıkışı gelmiştir. Şüyuu vukuundan beter bu istek, muhtemelen Beşşar Esed'ı bile şaşırtmıştır. Sayın Özel'in bu çıkışı, CHP'nin dış politikayı, bölgeyi ve dünyayı okuyamayan bir yapıda olduğunun net bir göstergesidir. CHP, Türkiye'nin ve bölgenin gerçeklerinden kopuk genetik kodlarını Suriye meselesinde bir kez daha açık etmiştir. 61 yıllık Baas rejimi sayfası tam da kapanmak üzereyken CHP Genel Merkezi'nden yükselen bu çağrı, aslında bir 'Esed'ı kurtarın' çağrısıdır. Özgür Özel'in Türkiye'den bir zalime can suyu olmasını beklemesi, kendi devletini de tanımadığının aleni bir göstergesidir.” dedi.





Dut yemiş bülbüle döndü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aylardır yerel seçim sonuçları üzerinden beyhude bir hayale kapıldığını, kendisini komik duruma düşüren bir role büründüğünü söyledi.

Dağ şu sözleri kullandı:

"Göstermelik söylemlerle belediyelerdeki usulsüzlükleri, yolsuzlukları ve eş-dost-akraba atamalarını gölgelemeye çalışsa da artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Danışıklı dövüş ile belediye başkanlarına kamuoyu önünde gözdağı verilir gibi yapılsa da CHP'li belediyelerdeki skandalların ardı arkası kesilmemektedir.

Özellikle Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin konser ve etkinliklere yaptığı fahiş harcamalar, artık milletimizin tamamının bildiği bir gerçektir. Tamamını sıralamaya vaktimiz yetmese de CHP'li belediyelerin yakın zamanda ortaya çıkan bazı skandallarını paylaşacak olursak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2020'de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne kentsel dönüşüm için ücretsiz devrettiği arsa, bir haftalık inşaat firmasına satılmıştır. Firma, arazide ruhsat bile almadan konut projesi başlattı.

İzmir'de belediye işçilerinin maaşını tam yatıramadığı için sendika iş bırakma eylemine başlamış, 2 gündür İzmir'de hayat durmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 6 Şubat depreminin ardından ceset torbası ve kefen yolsuzluğu yapıldığı, 69 milyon liranın buharlaştığı ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Türbanlı domuz AB yolunda' başlıklı karikatürüyle milyonlarca vatandaşımızın dini değerlerini aşağılayan karikatürist Turan Selçuk adına belediye bünyesinde kültür evi açtı. CHP'li Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş hakkında rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

CHP'li belediyeler yalnızca ekonomik usulsüzlük ve yolsuzluklarla değil, maalesef aynı zamanda kültürel ve manevi değerlere karşı da yaptıkları bazı işlerle milletimizin vicdanını rahatsız etmektedir. Tüm bunlar yaşanırken, AK Parti ortaya koyduğu çalışmalar, ekonomi, güvenlik ve diplomasi gibi alanlarda yaptığı atılımlarla milletin umudu olma kimliğini korumaktadır. Bu nedenledir ki yerel seçimin ardından her mikrofon gördüğünde partisinin 'anketlerde birinci parti olduğunu' tekrar eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her nedense yaşanan son gelişmelerden sonra bu konuda dut yemiş bülbüle dönmüştür."















