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Erzurum'da tarihi keşif: Asker Saçaklı'nın İstiklal Madalyası ortaya çıktı

Erzurum'da tarihi keşif: Asker Saçaklı'nın İstiklal Madalyası ortaya çıktı

09:20, 26/10/2026, Pazartesi
IHA
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Erzurum'da tarihi keşif: Asker Saçaklı'nın İstiklal Madalyası ortaya çıktı
Madalya ve beraberindeki belge, cephelerde verilen mücadelenin aile hafızasında korunan izlerini günümüze taşıyor.

Erzurum’da kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ve dönemin Millî Savunma Bakanı Abdülhalik Renda’nın imzasını taşıdığı belirtilen tarihî belge gün yüzüne çıktı. Araştırmacı ve yazar Taner Özdemir’in ortaya çıkardığı hatıra, Erzurum’dan Doğu ve Batı cephelerine uzanan Millî Mücadele hikâyesini yeniden gündeme taşıdı.

Millî Mücadele tarihine ışık tutan önemli bir tarihî hatıra gün yüzüne çıktı. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir, Asker Saçaklı’ya ait olduğu belirtilen kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ile madalyaya ilişkin tarihî belgeyi ortaya çıkardı. Erzurum’un yakın tarihine ışık tutan bu keşif, bağımsızlık mücadelesinde görev alan Anadolu askerlerinin hikâyelerini yeniden gündeme getirdi. Madalya ve beraberindeki belge, cephelerde verilen mücadelenin aile hafızasında korunan izlerini günümüze taşıyor.

Erzurum’dan Sakarya’ya uzanan mücadele

Aileden aktarılan bilgilere göre Asker Saçaklı, Millî Mücadele yıllarında hem Doğu hem de Batı cephelerinde görev yaptı. Kâzım Karabekir Paşa komutasında Doğu Cephesi’nde, Erzurum ve Kars’ın kurtuluşuna yönelik mücadelede yer aldığı belirtilen Saçaklı’nın, daha sonra Batı Cephesi’nde Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz’a katıldığı ifade ediliyor. Erzurum, 12 Mart 1918’de işgalden kurtuluşuyla ve 23 Temmuz 1919’da toplanan Erzurum Kongresi’yle Millî Mücadele tarihinin önemli merkezlerinden biri oldu. Doğu Cephesi’nde yürütülen askerî harekâtın ardından Batı Cephesi’nde kazanılan zaferler, Anadolu’nun bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarını oluşturdu. Asker Saçaklı’nın farklı cephelerde görev aldığına ilişkin aile anlatımları, onun askerlik geçmişinin ayrıntılı biçimde araştırılmasını gerekli kılıyor.

Tarihî belgede Millî Savunma Bakanı Abdülhalik Renda imzası

Madalyayla birlikte ortaya çıkarılan tarihî belgede, dönemin Millî Savunma Bakanı Abdülhalik Renda’nın imzasının bulunduğu belirtiliyor. Belgenin tam metninin okunması, düzenlenme tarihinin belirlenmesi ve resmî kayıtlarla karşılaştırılması, madalyanın hangi hizmet karşılığında verildiğinin aydınlatılması açısından önem taşıyor. İstiklal Madalyası, Millî Mücadele’de gösterilen hizmetleri onurlandırmak amacıyla verilen en önemli tarihî nişanlardan biri. Kırmızı şeritli madalya da cephede fiilen savaşanlarla ilişkilendirilen tarihî niteliğiyle dikkat çekiyor. Belgenin ayrıntılı incelenmesi ve askerî kayıtlarla karşılaştırılması, Asker Saçaklı’nın cephe hizmetleri ve madalyasının veriliş tarihi hakkında yeni bilgilere ulaşılmasına katkı sağlayabilir.

Erzurum’un tarihî hafızasına yeni bir kayıt

Araştırmacı ve yazar Taner Özdemir’in gün yüzüne çıkardığı madalya ve belge, Erzurum’un Millî Mücadele tarihinin yalnızca büyük komutanlar ve meydan muharebeleri üzerinden değil, cephelerde görev yapan askerlerin hayat hikâyeleri üzerinden de araştırılması gerektiğini ortaya koyuyor. Ailelerden günümüze ulaşan madalyalar, askerlik belgeleri ve resmî yazışmalar, yerel tarihin aydınlatılmasında önemli kaynaklar arasında yer alıyor. Asker Saçaklı’ya ait olduğu belirtilen bu tarihî hatıra da Erzurum’un yakın geçmişine ilişkin araştırmalar için yeni bir inceleme alanı açıyor. Erzurum’da gün yüzüne çıkan bu madalya ve belge, Millî Mücadele’nin kahramanlarını ve bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin insan hikâyelerini yeniden gündeme taşıyor.


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Başlıklar :ErzurumTaner ÖzdemirKâzım Karabekir PaşaAbdülhalik Renda
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