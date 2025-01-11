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Kırmızı kartı CHP de anlamadı

Kırmızı kartı CHP de anlamadı

04:0011/01/2025, Cumartesi
G: 11/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘büyük sürpriz’ olarak lanse ederek Mersin mitinginde çıkardığı ‘kırmızı kart’ parti içinde de şaşkınlık yarattı. Muhalif isimler, Özel için “Kendi kalesine gol atıyor” yorumu yaparken, sosyal medyadan tepki yağdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Büyük sürpriz”inin kırmızı kart çıkması parti içinde şaşkınlığa sebep oldu. Parti içi muhalefetin Özel’e ‘siyaset yapamıyor’ eleştirisi kırmızı kart şovu sonrası daha da yükseldi. Olağanüstü kurultayı engellemeye çalışan Özel’in bu hamlesiyle kendi kalesine gol attığı kaydedilirken muhalif milletvekilleri “Halkın sorunlarını tam yansıtamıyor, Türkiye siyasetini yeşil saha zannediyor” eleştirisinde bulundu.


#politika
#CHP
#Özgür Özel

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