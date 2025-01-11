Kırmızı kartı CHP de anlamadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Büyük sürpriz”inin kırmızı kart çıkması parti içinde şaşkınlığa sebep oldu. Parti içi muhalefetin Özel’e ‘siyaset yapamıyor’ eleştirisi kırmızı kart şovu sonrası daha da yükseldi. Olağanüstü kurultayı engellemeye çalışan Özel’in bu hamlesiyle kendi kalesine gol attığı kaydedilirken muhalif milletvekilleri “Halkın sorunlarını tam yansıtamıyor, Türkiye siyasetini yeşil saha zannediyor” eleştirisinde bulundu.