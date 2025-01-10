Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
CHP'li başkanın küfürbaz danışmanı Samet Alaca tutuklandı

CHP'li başkanın küfürbaz danışmanı Samet Alaca tutuklandı

16:3110/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Samet Alaca Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanlığını yapıyordu
Samet Alaca Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanlığını yapıyordu

CHP Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanı Samet Alaca, dini değerlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımlarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 'Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından tutuklandı.

CHP Tekirdağ Belediye Başkanı
Candan Yüceer
'in danışmanlığını yapan ve aynı zamanda Özel Kalem Müdürlüğü'nde de görevli olan
Samet Alaca
, X hesabından Hem İslam dinine hem de Peygamber Efendimiz'e küfürler yağdırmıştı.

Tutuklandı


Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında dün soruşturma başlatılan ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından gözaltı kararı verilen şüpheli Samet Alaca yakalandı.


Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden dün yapılan açıklamada, bazı basın organları ile sosyal medyada "Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanı" sıfatıyla habere konu edilen kişinin unvanının doğru olmadığı, belediyede "haber editörü" olarak görev aldığı belirtilmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve çalışanın sözleşmesinin feshedildiği bildirilmişti.



Ne olmuştu?


Sosyal medyadaki 2015-2017-2018 ve 2020 yılları arasında yaptığı paylaşımları mercek altına alınan Alaca'nın X hesabından Peygamber efendimize, dini değerlerimize ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve küfürler savurduğu görüldü.


Alaca'nın bir başka paylaşımında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e ağza alınmayacak küfür ettiği görüldü. Alaca, paylaşımında
"Ha ... ulan oradan. 9 yaşında 11 yaşında kızla birlikte olan Arap Muhammed'in sapık ümmeti sizi", "Küçük çocukla birlikte olan zihniyetini de peygamberi de ... senin. Sapık ... sizi gidin kendi kardeşinizi akrabanızı ..."
şeklinde çirkin ifadelere yer verdi.


#Samet Alaca
#Tekirdağ
#CHP

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tövbe İstiğfar (Tevbe) Duası Arapça Okunuşu Türkçe Anlamı