CHP'li başkanın küfürbaz danışmanı Samet Alaca tutuklandı

CHP Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanı Samet Alaca, dini değerlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımlarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 'Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından tutuklandı.
Tutuklandı
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında dün soruşturma başlatılan ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından gözaltı kararı verilen şüpheli Samet Alaca yakalandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden dün yapılan açıklamada, bazı basın organları ile sosyal medyada "Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in danışmanı" sıfatıyla habere konu edilen kişinin unvanının doğru olmadığı, belediyede "haber editörü" olarak görev aldığı belirtilmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve çalışanın sözleşmesinin feshedildiği bildirilmişti.
Ne olmuştu?
Sosyal medyadaki 2015-2017-2018 ve 2020 yılları arasında yaptığı paylaşımları mercek altına alınan Alaca'nın X hesabından Peygamber efendimize, dini değerlerimize ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve küfürler savurduğu görüldü.