'Pışık'ın hedefi anketler ve Özel

CHP’de yönetime yakın şirketlerin gönderdiği saha ölçümlerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gerisinde kalıyor. İmamoğlu'nun bu anketlerden ve anketlerden hareketle hakkında başlatılan 'örtülü' kampanyadan rahatsız olduğu iddia edildi. CHP kulislerindeyse, Genel Başkan Özgür Özel'in de bu olay karşısında 'havaya bakıp ıslık çaldığı' görüşünün İstanbul'da 'genel kanaat' halinde geldiği, İmamoğlu'nun 'pışık' çıkışının altında yatan nedeninin de bu sessizlik olduğu iddia edildi.





İMAMOĞLU GERİDE YAVAŞ ÖNDE

Özel tarafından cumhurbaşkanı adaylığı için "iki forvetimiz var" denilerek şimdiden adaylık yarışan sokulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki sürtüşmede yeni gelişmeler yaşandı. Özel'e sunulan anketlerde Yavaş'ın İmamoğlu'nu geride bırakmasının Genel Merkez'de 'Mansur Başkan daha başarılı algısını oluşturması' Saraçhane'yi rahatsız etti. İmamoğlu'nun 'pışık' çıkışının altında bu gerekçenin yattığı ifade edildi.





ALINAN UMURUMDA DEĞİL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında CHP içine mesaj olarak değerlendirilen "Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere 'Pışık' derim" sözlerine ilişkin konuştu. İmamoğlu, "Niyeti kötü olup da 'pışık'dan kim alındıysa alındı umurumda değil" ifadelerini kullandı.



