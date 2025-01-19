İmamoğlu şov rahatsız etti

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, ihale yolsuzluğu suçlamasıyla tutuklanmasının ardından düzenlenen miting, parti içindeki muhalefeti rahatsız etti. Mitingin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi şovuna dönüştüğü görüşü parti içindeki bazı isimler tarafından dile getirildi.

SLOGANLAR RAHATSIZ ETTİ

CHP'li belediye başkanları ve partililer, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’a yönelik tutuklamaya tepki göstermek amacıyla önceki gün Beşiktaş Belediyesi’nin önünde bir araya geldi. Alanda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşma yapması için otobüsün üstüne çıktığı sırada "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları atılmaya başlandı. Ancak, bu sloganlar, parti içindeki muhalefet tarafından olumsuz karşılandı. Mitingin, İmamoğlu’nun siyasi şovuna dönüştüğünü belirten bazı muhalif isimler, aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da konuşma yapması gerektiğini ifade etti.

YAVAŞ DA KONUŞMALIYDI

Muhalifler, “İstanbul’da olması nedeniyle Ekrem Bey’in konuşması doğal, fakat Mansur Bey’in, Türkiye’nin ikinci en büyük nüfusa sahip şehrinde, başkentin belediye başkanı olarak, diğer belediye başkanları adına ve başkent adına da söz alması gerekirdi” diyerek durumu eleştirdi. Destek mitinginde atılan "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları da tartışmalara yol açtı. Parti içindeki muhalifler, bu sloganların mitingin amacına uygun olmadığını belirterek, "Bu sloganların yeri orası değil" şeklinde yorumlar yaptı.

KILIÇDAROĞLU EKİBİ KATILMADI

Ayrıca, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen bazı isimler, Beşiktaş’taki mitinge katılmadı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, İstanbul Milletvekilleri Gamze Akkuş İlgezdi ve Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul’a gitmeyen isimler arasında yer aldı.







