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İmamoğlu ahmak davasında cezanın onanmasını istedi

İmamoğlu ahmak davasında cezanın onanmasını istedi

Saliha Engin
04:0016/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

Bazı CHP’li belediye başkanlarının yolsuzlukla suçlandığı bir dönemde İBB Başkanı İmamoğlu, yine ‘mağduriyet’e sığındı. Hakkında açılan ‘ahmak davası’nın istinafta devam ettiğine atıfta bulunan İmamoğlu, “İşte siyasi yasak davam orada. Onayın benim cezamı, milleti rahat bırakın” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Belediye Meclisi Salonu'nda konuşan İmamoğlu, rüşvet ve yolsuzluk iddialarını görmezden gelerek daha önce olduğu gibi yine bağımsız yargı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef aldı. “Engelleniyoruz” bahanesinden sonra bu kez yargı tacizi altında olduklarını savunan İmamoğlu, “Bir yargı tacizi altındayız” dedi. İmamoğlu, hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istenen istinaftaki “ahmak davası” hakkında yaptığı açıklamada da asıl niyetini açık etti: “İBB'ye ve bana ulaşmak ise hedefiniz, benim yol arkadaşlarıma ve ailelerine çile çektirmenize, bahaneler yaratmanıza gerek yok. İşte siyasi yasak davam orada. Madem hedefiniz benim, onayın benim cezamı, milleti rahat bırakın.”



#Ekrem İmamoğlu
#Siyaset
#CHP
#Dava

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