CHP'nin Beşiktaş'ta düzenlediği mitingde Mansur Yavaş konuşturulmadı

Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonuna tepki amacıyla düzenlenen mitingde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu partililere seslenirken, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a konuşma hakkı verilmedi.
Siyasetin gündeminde CHP belediyelerindeki yolsuzluk iddiaları yer alıyor.
Beşiktaş Belediyesi'nde ihale yolsuzluğu, haksız kazanç, rüşvet ve usulsüz mal edinme suçlamalarıyla 13 Ocak'ta operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte 39 kişi gözaltına alındı.
Adli süreç devam ederken CHP, operasyonlara tepki gösterdi. Bu kapsamda bugün Beşiktaş'ta düzenlenen mitinge Genel Başkan Özgür Özel ve birçok büyükşehir belediye başkanı katıldı.
Toplanan kalabalığa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hitap etti.
Mansur Yavaş konuşturulmadı
İmamoğlu'ndan sonra miting otobüsünün üzerine katılımcı büyükşehir belediye başkanları davet edildi.
Başkanlar otobüsün üzerine çıkarak İmamoğlu ile selamlaştı. İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın tokalaşıp öpüşmesi dikkat çekti.
Başkanların konuşmalarının ardından mikrofonu Genel Başkan Özgür Özel devraldı. Bu sırada Mansur Yavaş’ın konuşma yapmaması ise dikkat çekti. Yavaş’ın, İmamoğlu’nun ekibi tarafından konuşturulmadığı yönünde yorumlar yapıldı.