CHP'nin Beşiktaş'ta düzenlediği mitingde Mansur Yavaş konuşturulmadı

Beşiktaş Belediyesi'nde ihale yolsuzluğu, haksız kazanç, rüşvet ve usulsüz mal edinme suçlamalarıyla 13 Ocak'ta operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte 39 kişi gözaltına alındı.

Adli süreç devam ederken CHP, operasyonlara tepki gösterdi. Bu kapsamda bugün Beşiktaş'ta düzenlenen mitinge Genel Başkan Özgür Özel ve birçok büyükşehir belediye başkanı katıldı.