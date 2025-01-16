'Hadi gel de silkele' demişti: İmamoğlu Bakan Işıkhan'ın ayağına gitti

CHP'li belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay, Ahmet Akın ve Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu bir heyet SGK borçlarıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederek borçların yapılandırılması talebinde bulundu.
CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları gündemdeki yerini koruyor.
Borç konusunda ilk 6 sırayı kaptırmayan CHP'li belediyelerden tahsilat için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a 'bunları silkeleyin' talimatıyla bakanlık harekete geçti.
Işıkhan'dan randevu istediler
Belediyelere yönelik işlemler başlatılınca CHP'li başkanlar, borçları yapılandırmak için soluğu Işıkhan'ın makamında aldı.
Borçlarını yapılandırmak için Bakan Işıkhan ile görüşen CHP'li başkanların arasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'silkeleyin' talimatına alınan ve eleştiren İmamoğlu dün heyetiyle birlikte Bakan Işıkhan ile görüştü.
"Taleplerini dinledik"
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul ettiklerini belirtti.
"Yerel yönetimlerin sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili taleplerini dinledik." ifadelerini kullanan Işıkhan, ziyaret için İmamoğlu ve heyetine teşekkür etti.
"İmamoğlu 'hadi gel de silkele' demişti"
İmamoğlu, daha önce konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
Bakan Işıkhan'ın ayağına gitti
İmamoğlu bu sözlerle tepki gösterdiği 'silkeleme' çıkışını uzun süre siyasi argüman olarak kullandı.
Meydanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerinde kullandığı coşkulu ifadeleriyle kamuoyu oluşturan İmamoğlu, tüm söylediklerini adeta unutarak yapılandırma için yollara düştü.
CHP'li seçmeni 'Hadi gel de silkele' sözleriyle coşturan İmamoğlu, sürecin sonunda Bakan Işıkhan'ın ayağına gitti.