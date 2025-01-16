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'Hadi gel de silkele' demişti: İmamoğlu Bakan Işıkhan'ın ayağına gitti

'Hadi gel de silkele' demişti: İmamoğlu Bakan Işıkhan'ın ayağına gitti

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:0516/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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SGK borcu olan CHP'li belediye başkanları Bakan Işıkhan ile görüştü
SGK borcu olan CHP'li belediye başkanları Bakan Işıkhan ile görüştü

CHP'li belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay, Ahmet Akın ve Zeydan Karalar'ın da aralarında bulunduğu bir heyet SGK borçlarıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederek borçların yapılandırılması talebinde bulundu.

CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları gündemdeki yerini koruyor.


Borç konusunda ilk 6 sırayı kaptırmayan CHP'li belediyelerden tahsilat için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a 'bunları silkeleyin' talimatıyla bakanlık harekete geçti.


Işıkhan'dan randevu istediler


Belediyelere yönelik işlemler başlatılınca CHP'li başkanlar, borçları yapılandırmak için soluğu Işıkhan'ın makamında aldı.



Borçlarını yapılandırmak için Bakan Işıkhan ile görüşen CHP'li başkanların arasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'silkeleyin' talimatına alınan ve eleştiren İmamoğlu dün heyetiyle birlikte Bakan Işıkhan ile görüştü.


"Taleplerini dinledik"


Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İmamoğlu ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul ettiklerini belirtti.


"Yerel yönetimlerin sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili taleplerini dinledik." ifadelerini kullanan Işıkhan, ziyaret için İmamoğlu ve heyetine teşekkür etti.


İmamoğlu ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada,
"Borçlar için makul bir süre tanınıp, belediyelerin başvurularının alınıp, teşvik etmemizin iyi olacağını aktardık" i
fadelerini kullandı.


"İmamoğlu 'hadi gel de silkele' demişti"


İmamoğlu, daha önce konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:


Burası güreş meydanı mı birbirimizi silkeleyeceğiz? Allah akıl versin, bir insan ne der, 'belediyelerden şu SGK borcunu tahsil et kardeşim' der. Akla bak, silkeleyin belediyeleri, hadi gel de silkele o zaman.

Bakan Işıkhan'ın ayağına gitti


İmamoğlu bu sözlerle tepki gösterdiği 'silkeleme' çıkışını uzun süre siyasi argüman olarak kullandı.



Meydanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilerinde kullandığı coşkulu ifadeleriyle kamuoyu oluşturan İmamoğlu, tüm söylediklerini adeta unutarak yapılandırma için yollara düştü.


CHP'li seçmeni 'Hadi gel de silkele' sözleriyle coşturan İmamoğlu, sürecin sonunda Bakan Işıkhan'ın ayağına gitti.




#CHP
#SGK
#Vedat Işıkhan

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