'Silkelenen' CHP'li belediyeler Bakan Işıkhan'dan randevu istedi
Lokman Özdemir
13:1515/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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SGK borcu olan CHP'li belediye başkanları Bakan Işıkhan ile görüşecek
Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olan CHP'li İstanbul, Ankara, Adana ve Balıkesir belediye başkanları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan görüşmek için randevu talebinde bulundu. Belediye başkanlarının bugün saat 18'de Bakan Işıkhan tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan borcunu ödemeyen belediyelerle ilgili 'silkeleyin' talimatı vermişti.
Son dönemde gündemde CHP’li belediyelerin SGK borçları var. Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçları milyonlarca lirayı bulmuş durumda.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Işıkhan
geçtiğimiz günlerde belediyelerin SGK'ya toplam
96 milyar liralık borcu
olduğunu açıklamıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında da SGK borçları nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana ve Şişli Belediyelerine haciz işlemi başlatılmıştı.
İlk 5 CHP'li belediye
En çok borcu olan 5 belediye ise CHP'li belediyeler. Işıkhan, dün yaptığı açıklamada SGK'ya borçlu olan belediyelerdeki ilk beşi
İzmir, Ankara, İstanbul, Adana
ve
Şişli
olarak sıraladı.
Buna göre en fazla borcu olan belediye, 12 milyar TL’yi aşan borçla İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu.
CHP'nin yönetimindeki İzmir, son 5 yılda borcunu 2 bin kat artırarak dikkat çekti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ise 8,7 milyar TL'ye ulaşmış durumda ve borç, son 5 yılda 55 kat arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise 7,3 milyar TL borçla, SGK borçlarında üçüncü sırada yer alıyor ve borcu bu süreçte 100 kat artış kaydetti.
İstanbul’u, sırasıyla Adana Büyükşehir Belediyesi ve Şişli İlçe Belediyesi takip ediyor.
Bakan Işıkhan'dan randevu istediler
Bu gelişmenin ardından borç batağındaki CHP'li belediye başkanlarının Bakan Işıkhan ile görüşmek için randevu talep ettiği öğrenildi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu
, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş
, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
Zeydan Karalar
ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Ahmet Akın
'ın görüşme talebi bakanlık tarafından kabul edildi.
Belediye başkanları bugün (15 Ocak 2025) saat 18'de Bakan Işıkhan ile görüşecek.
Erdoğan 'silkeleyin' demişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Aralık'taki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, SGK'ya borçlu belediyelere karşı bakanlığı harekete geçmeye davet etmişti.
Erdoğan
"Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum. Sayın Bakan kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var"
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