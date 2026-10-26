Bingöl’de 10 bini aşkın fotoğrafla bir ilçenin hafızasını koruyor: Müze gibi dükkan

"Kiğı’nın geçmişini yaşatmak istiyorum"





Kiğı’nın yaklaşık 700 yıllık bilinen tarihiyle Bingöl’ün tarih ve kültür açısından önemli ilçelerinden biri olduğunu ifade eden İbrahim Atilla Parkın, fotoğraf dükkanında ilçenin geçmişini hatırlatan çok sayıda fotoğraf bulunduğunu belirtti.





Parkın, "Babamın mesleğini 1974 yılında ben devraldım. Yaklaşık bir asırdır fotoğrafçı olarak ilçede hizmet etmekteyiz. İlçe yerlisiyim. Geçmişte tarihi olan, 700 yıllık bilinen tarihi olan bir ilçedir. Bingöl’ün tarih ve kültürel anlamında en yoğun olduğu bölgedir. İlçemiz bu nedenle tarihten kalan birçok mirası taşımaktadır. Fotoğraf dükkanımda da Kiğı’nın tarihini hatırlatan resimler mevcuttur. Bu bakımdan Kiğı’da mesleğim öğretmenlik olmasına rağmen fotoğrafçılığa devam ediyorum. Bunu yaşatmak istiyorum. Sonuna kadar da yaşatacağım inşallah" dedi.