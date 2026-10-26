Anasayfa
Gündem
Bingöl
Bingöl’de 10 bini aşkın fotoğrafla bir ilçenin hafızasını koruyor: Müze gibi dükkan

Bingöl’de 10 bini aşkın fotoğrafla bir ilçenin hafızasını koruyor: Müze gibi dükkan

11:57, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 11:59, 26/10/2026, Pazartesi
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Bingöl’de 10 bini aşkın fotoğrafla bir ilçenin hafızasını koruyor: Müze gibi dükkan

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde baba mesleği fotoğrafçılığı sürdüren 70 yaşındaki İbrahim Atilla Parkın, 1940’lı yıllara kadar uzanan 10 bini aşkın fotoğraf arşiviyle ilçenin geçmişine ışık tutuyor. Ölen vatandaşların fotoğraflarının duvarları süslediği dükkan, geçmişte kaybettikleri yakınlarını görmek isteyenlerin de uğrak noktası oluyor.

Kiğı ilçesinde yaşayan İbrahim Atilla Parkın, yaklaşık bir asırdır ailesi tarafından sürdürülen fotoğrafçılık mesleğini yaşatmaya devam ediyor. Babasının 1926 yılında başladığı mesleği 1974 yılında devralan Parkın, yıllar boyunca biriktirdiği 10 bini aşkın fotoğrafla ilçenin geçmişine ışık tutuyor. Matematik öğretmeni olan ve kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra baba mesleği fotoğrafçılığa dönen 2 çocuk babası Parkın, yıllardır objektifinden yansıyan karelerle Kiğı’nın hafızasını koruyor. 1940’lı yıllara kadar uzanan fotoğraf arşivi, ilçenin sosyal yaşamını, ailelerini ve geçmiş kuşaklarını bugüne taşıyor.

Kiğı ilçesinde yaşayan İbrahim Atilla Parkın, yaklaşık bir asırdır ailesi tarafından sürdürülen fotoğrafçılık mesleğini yaşatmaya devam ediyor. Babasının 1926 yılında başladığı mesleği 1974 yılında devralan Parkın, yıllar boyunca biriktirdiği 10 bini aşkın fotoğrafla ilçenin geçmişine ışık tutuyor. Matematik öğretmeni olan ve kısa bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra baba mesleği fotoğrafçılığa dönen 2 çocuk babası Parkın, yıllardır objektifinden yansıyan karelerle Kiğı’nın hafızasını koruyor. 1940’lı yıllara kadar uzanan fotoğraf arşivi, ilçenin sosyal yaşamını, ailelerini ve geçmiş kuşaklarını bugüne taşıyor.

Parkın’ın fotoğraf dükkanı, yalnızca fotoğraf çekilen bir yer olmanın ötesinde geçmişle bugün arasında bağ kuran özel bir mekan olarak dikkati çekiyor. Duvarlarında hayatını kaybeden vatandaşların fotoğraflarının yer aldığı dükkan, adeta bir müzeyi andırıyor. Dedelerini, aile büyüklerini veya yıllar önce kaybettikleri yakınlarını görmek isteyen vatandaşlar, bu dükkanın yolunu tutuyor. Duvarlardaki fotoğraflar sayesinde geçmişte yaşayan aile fertlerinin yüzlerini görme fırsatı bulan vatandaşlar, eski günlere dair hatıralarını da yeniden hatırlıyor.

Parkın’ın fotoğraf dükkanı, yalnızca fotoğraf çekilen bir yer olmanın ötesinde geçmişle bugün arasında bağ kuran özel bir mekan olarak dikkati çekiyor. Duvarlarında hayatını kaybeden vatandaşların fotoğraflarının yer aldığı dükkan, adeta bir müzeyi andırıyor. Dedelerini, aile büyüklerini veya yıllar önce kaybettikleri yakınlarını görmek isteyen vatandaşlar, bu dükkanın yolunu tutuyor. Duvarlardaki fotoğraflar sayesinde geçmişte yaşayan aile fertlerinin yüzlerini görme fırsatı bulan vatandaşlar, eski günlere dair hatıralarını da yeniden hatırlıyor.

"Kiğı’nın geçmişini yaşatmak istiyorum"


Kiğı’nın yaklaşık 700 yıllık bilinen tarihiyle Bingöl’ün tarih ve kültür açısından önemli ilçelerinden biri olduğunu ifade eden İbrahim Atilla Parkın, fotoğraf dükkanında ilçenin geçmişini hatırlatan çok sayıda fotoğraf bulunduğunu belirtti.


Parkın, "Babamın mesleğini 1974 yılında ben devraldım. Yaklaşık bir asırdır fotoğrafçı olarak ilçede hizmet etmekteyiz. İlçe yerlisiyim. Geçmişte tarihi olan, 700 yıllık bilinen tarihi olan bir ilçedir. Bingöl’ün tarih ve kültürel anlamında en yoğun olduğu bölgedir. İlçemiz bu nedenle tarihten kalan birçok mirası taşımaktadır. Fotoğraf dükkanımda da Kiğı’nın tarihini hatırlatan resimler mevcuttur. Bu bakımdan Kiğı’da mesleğim öğretmenlik olmasına rağmen fotoğrafçılığa devam ediyorum. Bunu yaşatmak istiyorum. Sonuna kadar da yaşatacağım inşallah" dedi.

"Kiğı’nın geçmişini yaşatmak istiyorum"Kiğı’nın yaklaşık 700 yıllık bilinen tarihiyle Bingöl’ün tarih ve kültür açısından önemli ilçelerinden biri olduğunu ifade eden İbrahim Atilla Parkın, fotoğraf dükkanında ilçenin geçmişini hatırlatan çok sayıda fotoğraf bulunduğunu belirtti. Parkın, "Babamın mesleğini 1974 yılında ben devraldım. Yaklaşık bir asırdır fotoğrafçı olarak ilçede hizmet etmekteyiz. İlçe yerlisiyim. Geçmişte tarihi olan, 700 yıllık bilinen tarihi olan bir ilçedir. Bingöl’ün tarih ve kültürel anlamında en yoğun olduğu bölgedir. İlçemiz bu nedenle tarihten kalan birçok mirası taşımaktadır. Fotoğraf dükkanımda da Kiğı’nın tarihini hatırlatan resimler mevcuttur. Bu bakımdan Kiğı’da mesleğim öğretmenlik olmasına rağmen fotoğrafçılığa devam ediyorum. Bunu yaşatmak istiyorum. Sonuna kadar da yaşatacağım inşallah" dedi.

"Yeni nesil gelip burada dedelerini görmekte"


Arşivinde 10 binin üzerinde fotoğraf bulunduğunu ve koleksiyonun 1940’lı yıllara kadar uzandığını belirten Parkın, "Yazın gezmeye gelenlerin birçoğu, dedelerini görmeyen gençler, yeni nesil gelip burada dedelerini görmekte. Benim arşivimde yaklaşık 10 binin üzerinde fotoğraf bulunuyor. Hemen hemen arşivim 1940’lı yıllara kadar dayanmakta. Aileler gelip kendi büyüklerini görünce çok mutlu oluyor ve bana bunu yaşattığım için teşekkür ediyorlar" diye konuştu.

"Yeni nesil gelip burada dedelerini görmekte"Arşivinde 10 binin üzerinde fotoğraf bulunduğunu ve koleksiyonun 1940’lı yıllara kadar uzandığını belirten Parkın, "Yazın gezmeye gelenlerin birçoğu, dedelerini görmeyen gençler, yeni nesil gelip burada dedelerini görmekte. Benim arşivimde yaklaşık 10 binin üzerinde fotoğraf bulunuyor. Hemen hemen arşivim 1940’lı yıllara kadar dayanmakta. Aileler gelip kendi büyüklerini görünce çok mutlu oluyor ve bana bunu yaşattığım için teşekkür ediyorlar" diye konuştu.
Başlıklar :İbrahim Atilla ParkınBingölKiğı
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026