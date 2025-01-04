Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da AK Parti 8. Olağan İl Kongresinde konuştu.

Konuşmasında muhalefet partilerinin rant ve koltuk hırsıyla her gün kendi içlerinde kavga ettiğini ancak hükümet olarak kendilerinin sadece ülkeye ve millete hizmetle meşgul olduklarını ifade eden Erdoğan, "Gözümüz milletimizden başka kimseyi görmüyor. AK Parti içinde ene yoktur, enaniyet yoktur, ben ve bencillik yoktur, biz vardır. Bu kadronun mensupları arasında makam ihtirası değil, millete hizmet aşkı memlekete hizmet tutkusu vardır." dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye SGK eleştirisi Gündem / Türkiye





Ferdi Tayfur için 'Fatiha' istedi

Erdoğan, Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Burada partililere hitap eden Erdoğan, bugün ikindi namazında ebediyete uğurlanan sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet dileyerek salondakilerden Tayfur için "Fatiha" okumalarını istedi.

Erdoğan, kongrenin Ordu için hayırlara vesile olmasını dileyerek katılım sağlayan tüm partililere teşekkür etti.

Ordulularla tekrar buluşmanın sevincini yaşadığını dile getiren Erdoğan, "Şahin olsam dağlarına konardım. Ceylan olsam pınarına inerdim. Gönül adak olsa sana sunardım. Güzel Ordu vermem seni ellere. Güzelliğin destan olmuş dillere. İkrarım var Boztepe'den bakmaya. Can dayanmaz hasretini çekmeye. Seni bir kez gören düşer sevdaya. Güzel Ordu vermem seni ellere. Güzelliğin destan olmuş dillere." dizelerini okudu.

"AK Parti içinde ene yoktur"

Erdoğan, salonda bulunan partililere ve Ordululara ahde vefası için teşekkür eden Erdoğan, "Bizleri gönül dünyasında ağırlayan muhabbetiyle sarıp sarmalayan her bir Ordulu kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İlk olarak Samsun'daki İl Kongremizi başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi de Ordu'daki kongremizi yine coşkuyla, heyecanla icra ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendileri için her görevin aynı zamanda ülke ve millet için tutulan bir nöbet olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"AK Parti içinde ene yoktur, enaniyet yoktur, ben ve bencillik yoktur, biz vardır. Bu kadronun mensupları arasında makam ihtirası değil, millete hizmet aşkı memlekete hizmet tutkusu vardır. Muhalefet partileri rant ve koltuk hırsıyla her gün kendi içlerinde kavga ederken biz sadece ülkemize ve milletimize hizmetle meşgulüz. Gözümüz milletimizden başka kimseyi görmüyor. Kalbimiz sadece ve sadece Türkiye için çarpıyor. Büyük ve güçlü Türkiye hayalinin peşinden koşuyoruz. Ülkeye ve millete hizmet nöbetini devreden arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sancağı devralan yol ve dava arkadaşlarıma Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum."

Ordu il teşkilatına teşekkür

Erdoğan, Ordu il teşkilatına bugüne kadar ortaya koyduğu samimi gayretleri, emekleri ve destekleri nedeniyle şükranlarını sunduğunu belirterek "Ordu il teşkilatımızda görev almış bugün aramızda bulunmayan vefat etmiş kardeşlerimize minnet duygularımı ifade ediyor, kendilerini rahmetle yad ediyorum. Rabb'im davamızın tüm neferlerinden razı olsun." diye konuştu.

Allah'tan, Ordu'yla aralarındaki muhabbeti ve sıcaklığı daim eylemesini dileyen Erdoğan, "Sizler hem Mayıs 2023 seçimlerinde hem de 31 Mart'ta üzerinize düşeni yaptınız. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın yanında saf tuttunuz. 22 yıldır sürdürdüğümüz millete hizmet yolculuğunda Ordu daima bizimle oldu, bizim yol arkadaşımız oldu." dedi.

Erdoğan, ahde vefalarından dolayı teşekkür ettiği Ordululara, şöyle seslendi:

"AK Parti ve Cumhur İttifakı'na verdiğiniz güçlü destek için, samimiyetle bize sahip çıktığınız için teker teker sizlere teşekkür ediyorum. Yüzde 74'e ulaşan oy oranıyla ilçelerde Türkiye rekoru kıran Kumru'ya özellikle teşekkür ediyorum. Şimdi sıra bizde, şimdi sıra tüm kadrolarımızla, tüm kurumlarımızla Ordu'yu ayağa kaldırıp el birliğiyle geleceğe taşımakta. Şimdi sıra Ordu'nun ittifakımıza duyduğu bu güveni Allah'ın izniyle boşa çıkarmamakta. Bunun için gece gündüz var, yüzümüzde çalışacağız. Ordu'ya Ordulu kardeşlerimize mahcup olmamak için tüm imkanlarımızı sefer vereceğiz. Bugüne kadar orduya nasıl hizmet ettiysek, bu şehre nasıl yeni ufuklar açtıysak bundan sonra da canla başla koşturmaya devam edeceğiz. Rabb'im yolumuzu ve bahtımızı açık etsin diyorum."

"Anadolu'nun harcı Ordu"

Konuşmasında partililere hitap eden Erdoğan, "Dünya üstüne kalksa, Ordu geri adım atmaz, sevdiğinden vazgeçmez. Ölüm var, ayrılık yok bizim için dünyada diye türküler yakan Ordu'nun birlik şuuru, dirlik hassasiyeti, millet ve memleket sevdası adeta onun gönül bayrağıdır, hayat felsefesidir." ifadelerini kullandı.

Oğuz boylarının, Çepni Türkmenlerinin vatan kıldığı bu topraklarda çarpan her kalbin Türkiye'nin kalbi, atan her nabzın Türkiye'nin nabzı olduğunu dile getiren Erdoğan, Orta Karadeniz'in incisi, Doğu Karadeniz'in kapısı Ordu'nun, tarihi derinliği, kültürel zenginliği, mimarisi, şiirleri, türküleri ve el sanatlarıyla gönüllerinde mümtaz yere sahip olduğunu söyledi.

Erdoğan, Anadolu'nun harcı, Karadeniz'in baş tacı Ordu'nun, fındığı, mısırı ve yayla balıyla ülkenin tarım ve ihracat üssü olduğunu bildirdi.

Ordu'nun, Boztepe, Çambaşı ve Perşembe yaylası, Yason Burnu, Hoynat Adası ve Ünye Kalesi ile kültür ve turizmin göz bebeği olduğunu kaydeden Erdoğan, sanayi ve ormancılık faaliyetleriyle, sadece fındığın değil üretimin de başkenti konumunda bulunduğunu ifade etti.

"Dibi bulanık ittifaklara bel bağlayanlar, Ordu'yu anlayamaz"

Erdoğan, Ordu'nun, inancın, ümidin ve kararlılığın şehri olduğunu belirterek "Bir defa şunu çok net söylemek durumundayım, gözü dışarıda olanlar, siyasi takvimlerini yurt dışındaki aktörlere göre ayarlayanlar, Ordu'yu anlayamaz. Parti içi ayak oyunlarından, kurultay kavgalarından başını kaldıramayanlar, Ordu'yu anlayamaz. Dibi bulanık ittifaklara bel bağlayanlar, Ordu'yu anlayamaz. Hamasetle, polemikle, kendi kendini tekzip eden söylemlerle siyasetçilik oynayanlar, Ordu'yu elbette anlayamaz." diye konuştu.

Daha 7 ay öncesinde meydanlarda milleti vaat yağmuruna tutanların içler acısı halini partililerin de takip ettiğine inandığını söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Emekliden ev hanımlarına, gençlerden çiftçilere kadar kim ne vaat ediyorsa benden 5 fazlası diyerek bir sürü söz verdiler. Kimi yerlerde ne dediler, 'Suyu bedavaya yapacağız' dediler. Kimi yerlerde 'Ulaşımı ucuzlatacağız' dediler. Kimi yerlerde 'Kimsenin işiyle ekmeğiyle oynamayacağız' dediler. Başka yerlerde 'Kimsenin hayat tarzına müdahale etmeyeceğiz, kimseyi dışlamayacağız' dediler ama koltuğa oturdukları andan itibaren verdikleri bu sözlerin hepsinin üzerine kalın bir sünger çektiler. 'Parayla su mu olur?' diyenler, 5 yılda suyun fiyatına tam yüzde 1000 zam yaptı. 'Fiyatını düşüreceğiz' dedikleri hizmetlerin tamamının fiyatı 5-6 kat arttı. Hısım, akraba, ahbap, eş, dost çiftliğine çevirdikleri belediyeleri adeta talan ediyorlar, yağmalıyorlar. Konserler üzerinden, alengirli ihaleler üzerinden yapılan yolsuzlukları, hırsızlıkları, soygun düzenini burada saymıyorum bile."

"Devletin herhangi bir kurumu alacağının peşine düştüğü için eleştirilmez"

Muhalefetin gururla gösterebileceği bir eserlerinin olmadığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıfırdan başlayıp bitirdikleri tek bir projeleri bu; Sultanahmet'te şadırvanın musluğunu değiştirmiş. Yaptıkları bu. Ortada hizmet yok, eser yok, proje yok, yatırım yok ama bakıyorsunuz, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yi batırmak, anladığımız kadarıyla bir CHP geleneği. Eski genel başkanlarının akılda kalan tek icraatı, SSK'yi batırmaktı. Maşallah yeni genel başkan da bu konuda selefini hiç aratmıyor. Biz bunları yüzlerine söyleyince de beylerin konforu bozuluyor, hemen saldırıya geçiyorlar. Bir defa akıl, basiret ve ahlak sahibi herkes şunu kabul edecektir, dünyanın hiçbir yerinde devletin herhangi bir kurumu alacağının peşine düştüğü için eleştirilmez, yerilmez, hedef tahtasına konulmaz. Borcun ifasını istemek suç değildir, kabahat değildir, utanılacak bir tutum hiç değildir."

"SGK'yi birikmiş prim borcu en yüksek 10 belediyenin 7'si CHP'li yerel yönetim"

Asıl yüz kızartıcı olanın, mahcup olunması, hicap duyulması gerekenin, birikmiş borcu ödememek, daha kötüsü bundan kaçmaya çalışmak olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu ister devletin bir kurumu, ister şahıs olsun fark etmez. Öncelikle bu ahlaki çizginin çok net biçimde çizilmesi gerekiyor. Ancak muhalefetin afaki tepkisine baktığınızda tam zıttı bir durum söz konusu. Sırf alacağını talep etti diye ellerinden gelse SGK'yi linç edecekler. Herhalde böyle bir pişkinlik örneğine, böyle bir arsızlığa CHP haricinde kanaatimce başka hiçbir yerde rastlanamaz. İkinci husus, SGK'yi birikmiş prim borcu en yüksek 10 belediyenin 7'si CHP'li yerel yönetimler. Bunların ilk sırasında, 10 milyar lira, eski parayla 10 katrilyon lira ile ana muhalefetin 25 yıldır yönettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, son günlerde çeyrek altın hesabını yapmayı çok sevdiğine işaret eden Erdoğan, "İzmir Büyükşehir'in SGK'ye kaç çeyrek altın borcu var, varsın bir zahmet bunu da kendisi çıkarsın. Belediyelerin SGK'ye borç stokunun yüzde 70'i yine ana muhalefete ait. Türkiye'nin SGK'ye en borçlu 30 belediyesinden 23'ü yine CHP'li. İlçe belediyelerinin sadece yüzde 34'ü ana muhalefete mensupken, Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yüzde 65'i bunlara ait." ifadelerini kullandı.

"Yemeği kimin yediğini en iyi Sayın Özel bilir"

Bir belediyenin CHP'ye geçtiğinin iki şeyden anlaşılabileceğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Birincisi, belediye hizmetlerinin standardı anında düşüyor, otobüsler gelmiyor, çöpler toplanmıyor, sular akmıyor, köprüler, yollar, alt ve üst geçitler artık yapılmıyor. İkincisi, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları katlanarak artıyor. Mart 2024'ten beri hepsi daha önce CHP'li olan en borçlu 6 belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu yüzde 40 ile yüzde 100 oranında yükseldi. Tabii bu 6 aylık dönemde yemeği kimin yediğini en iyi Sayın Özel bilir. 'Belediye' deyince Sayın Özel'in aklına ilk 'yeme' kavramının gelmesi ise kuşkusuz ibretlik bir durumdur. Bunların belediyeleri arpalık olarak gördüklerini biz zaten söylüyorduk ama Sayın Özgür Özel de kendi ağzıyla bu hakikati ikrar etmiş oldu."

Erdoğan, ortada tam olarak art niyetli bir yaklaşım olduğunu belirterek, "Sayın Özel'in dediği gibi şimdi biz buna sessiz mi kalalım? SGK'nin, CHP'li belediyeler eliyle felç edilmesine göz mü yumalım? İşçinin, emeklinin, esnafın, memurunun, işverenin hakkının yenilmesine rıza mı gösterelim? CHP'nin bizden beklediği budur. Sayın Özel'in bu kadar feveran etmesinin, kimi belediye başkanlarının bu derece çirkinleşmesinin yegane sebebi de budur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kusura bakmasınlar, bu milletin dişinden, tırnağından artırarak devletine ödediği her bir kuruşun sorumluluğu bizim sırtımızdadır. Milletimiz, sandıkta bize yetkiyi işte bu tür hoyratlıklar karşısında hakkını, hukukunu koruyalım diye vermiştir. Biz de milletin hakkını sonuna kadar korumakta kararlıyız." dedi.

"Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor"

İstismar siyasetinin içinde 22 yıl boyunca olmadıklarını söyleyen Erdoğan, "Muhalefetin kısır gündeminin bizi esir almasına müsaade etmeyeceğiz. Parti içi iktidar mücadelelerini milletin gözünden kaçırmak için kurdukları tuzaklara düşmedik, düşmeyeceğiz. CHP olarak varoluşsal bir kriz yaşıyorlar ama bunun farkında bile değiller. Eleştirmekten, olmazları anlatmaktan başka siyaset zaten bilmiyorlar. Türkiye'nin meselelerine dair doğru düzgün tek bir önerileri dahi yok." ifadesini kullandı.

CHP'lilerin bölgedeki gelişmeleri analiz edecek ne kapasiteleri ne de kadroları olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Güney sınırlarımızın hemen ötesinde adeta tarih yeniden yazılıyor. Bakıyorsunuz CHP'li siyasetçiler olayları anlamaya dahi çalışmıyorlar. Özgür Özel ne diyordu bize 'Suriye'ye gidin.' Ne oldu? Biz Suriye'ye adım atmadık ama Suriye'yi evelallah her yönüyle ele almak suretiyle şu andaki hale getirdik. Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor. Buram buram oryantalizm kokan 'Orta Doğu bataklığı' dışında şimdiye kadar dillerinden hiçbir cümle duymadım. 'Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ne işimiz var?' sorusu haricinde herhangi bir politikalarına da rastlamadım. Öyle demiyorlar mıydı? 'Suriye'de ne işiniz var, Libya'da ne işiniz var?' Eski genel başkanları ara sıra kendini hatırlatmak için sosyal medyada bir şeyler karalıyor fakat onu kendi partisi dahil kimse dikkate almıyor. Suriyeli mazlumlara karşı 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde ırkçı nefretin en rezil halini sergiledi ama çıkıp yarım ağızla da olsa bir pişmanlık cümlesi kurmadı. Hiçbir öngörüsü tutmamış, partisinin bile sözünün itibarı kalmamış birisi şimdi de yeni Suriye yönetimine akıl veriyor, tavsiyede bulunuyor."

"Milletimizle birlikte hedeflerimizin peşinden gidiyoruz"

İçi boş, yararsız ve malayani polemiklerle işlerinin olmadığını ifade eden Erdoğan, "Biz milletimizle birlikte hedeflerimizin peşinden gidiyoruz. Gerek hükümet olarak gerek yerel yönetimler olarak Ordu'nun çehresini değiştirdik, değiştirmeye de devam ediyoruz. Son 22 yılda Ordu'ya güncellenmiş değerlerle toplam 345 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Adalette 580 milyon lira, eğitimde 35 milyar lira, gençlik ve sporda 48 milyar lira, sosyal yardımlarda 61 milyar lira, sağlıkta 12 milyar lira, çevre ve şehircilikte 45 milyar lira, ayrıca 3,5 milyar yılındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Ulaştırmada 87 milyar lira, tarım ve ormancılıkta 43 milyar lira, sanayi ve teknolojide 2 milyar lira yatırım, 8 milyar lira destek olmak üzere toplam 10 milyar lira yatırım yapıldığını belirten Erdoğan, "Enerjide 40 milyar lira, kültür ve turizmde 2 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 6 milyar liralık eser ve proje kazandırdık. Sağlıkta toplamda 1240 yataklı 12 hastane dahil 58 sağlık tesisini sizlerin hizmetine sunduk. 9 milyar liralık 914 yataklı şehir hastanemizin yapımına devam ediyoruz." dedi.

Ordu'da toplam büyüklüğü 261 bin metrekare 5 millet bahçesi projesinin olduğunu anımsatan Erdoğan, "Gürgentepe Millet Bahçemizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şimdi de 63 bin metrekare büyüklüğündeki Ordu Millet Bahçemizin yapımını gerçekleştiriyoruz. Bu millet bahçemizi Ordu'nun kalbi olan eski stadyumun bulunduğu alana inşa ediyoruz. Ayrıca Kabataş ve Ünye millet bahçelerimizin yapımında sona geldik. Fatsa Millet Bahçesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ordu'da 26 projenin çalışması sürüyor

Ulaştırmada 4 bin 668 metre uzunluğunda 5 tüneli barındıran Bolaman-Perşembe Yolunu, 2 bin 704 metre uzunluğunda iki tüneli barındıran Ünye Çevre Yolunu, 6 bin 510 metre uzunluğundaki 3 çift tüneli olan Ordu Çevre Yolu Birinci Kısım ile Ordu-Ulubey-Mesudiye Yolu gibi eserleri tamamladıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çevre yolunun ikinci kısmı Ünye-Akkuş-Niksar Yolu ve Ordu Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu gibi 26 projemizin çalışmaları devam ediyor. Samsun'dan Sarp'a uzanan Karadeniz Sahil Demir Yolu Projesi ile Ankara, Karadeniz ve Gürcistan arasında demir yolu ulaşımını sağlamayı planlıyoruz. Projemiz ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi'ni birbirine bağlıyoruz. Ordu da bu projemiz sayesinde demir yolu ile tanışacak. Deniz üzerine inşa ettiğimiz Ordu-Giresun Havalimanı'nı 2015'te hizmete açtık. Havalimanımızın yolcu trafiği geçtiğimiz yıl 1 milyonun üstüne çıktı. Tarım ve ormanda Kumru Barajı'nı tamamladık, Korgan Barajı bitmek üzere, Kırtaş Barajı'nın da yapımına devam ediyoruz. Çağlayan Barajı'nda ise ihale aşamasındayız."

Kongreden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un "İçim Yanar" parçası çalındı ve salondakiler tarafından söylendi.

Spor salonunda, "Ayaklar kalbin götürdüğü yere gider, yüzyılda bir gelir senin gibi lider", "Ordu'dan seslensek tüm dünyadan duyulur, seninle yürüdüğümüz AK davanın yoludur", "Duysun bütün dünya, duysun tüm alem, daha söylenmedik bir çift söz kaldı", "Ordu'nun sokakları döşelidir döşeli, muhalefet Şam'ı bilmez jetonu dört köşeli", "Ferhat gibi sabredenin Şirin gibi yari olur, zindandan çıkmaz denenler bir gün Şam'a vali olur" yazılı pankartlar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Ordu İl Teşkilatı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve AK Parti İl Başkanı Selman Altaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Kongreye, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Erkan Kandemir, Hayati Yazıcı, Hamza Dağ ve Ömer İleri, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti ve MHP Ordu milletvekilleri de katıldı.







