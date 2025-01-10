İmamoğlu Şam'dan 'ret' yedi: Önce Erdoğan...

"Ama ne yazık ki, buluşmanın randevu teyidinden sadece 6 saat sonra ilginç bir gelişme yaşandı ve o 6 saatte ne olduysa Şam Valiliği, yazılı olarak Türkiye Belediyeler Birliği heyetiyle görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sonrasına ertelendi diyerek randevuyu iptal etti."