İmamoğlu Şam'dan 'ret' yedi: Önce Erdoğan...

Şam Valisi Mahir Mervan Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretini iptal etti
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte gideceğini duyurduğu Şam ziyareti iptal edildi. Şam Valisi Mahir Mervan söz konusu ziyaretin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden sonra olması gerektiğini belirtti.
CHP'li İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu
, dün yaptığı açıklamada Suriye'deki yeni dönemde ülkenin inşaası için aktif rol alacaklarını belirterek Türkiye Belediyeler Birliği heyetinin Şam'a gideceğini söylemişti.
Bakanlıklara bilgi verildikten sonra Şam Valiliği'ne başvuruda bulunduklarını belirtmişti.
Şam reddetti: Önce Erdoğan...
Şam reddetti: Önce Erdoğan...
Şam Valisi
Mahir Mervan
, söz konusu ziyaretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden sonra yapılması gerektiğini belirterek başvuruyu reddetti.
İmamoğlu bugün yaptığı açıklamada ziyaret hazırlıklarına başladıklarını ancak bu bu ziyaretin iptal edildiğini söyledi. İmamoğlu,
"Ama ne yazık ki, buluşmanın randevu teyidinden sadece 6 saat sonra ilginç bir gelişme yaşandı ve o 6 saatte ne olduysa Şam Valiliği, yazılı olarak Türkiye Belediyeler Birliği heyetiyle görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sonrasına ertelendi diyerek randevuyu iptal etti."
dedi.
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