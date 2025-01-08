Şam Havalimanı'nda uluslararası ilk uçuş

Esed rejiminin devrilmesinin ardından restore edilen Şam Uluslararası Havalimanı'nda dış hatlar uçuşları yeniden başladı. 145 yolcu taşıyan Suriye Havayolları’na ait bir uçak, dün başkentten saat 11.45 civarında BAE'deki Sharjah Havalimanı'na doğru yola çıktı. Katar’dan yolcu taşıyan bir uçak da Şam Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Havalimanında onlarca kişi yıllardır görmedikleri sevdiklerini çiçeklerle karşıladı. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Eşhed-el Sulaybi, “Anlaşma kurduğumuz ülkelerden şu an uçuşlarına başladı. Şam’dan Dubai’ye, Şam’dan Kuveyt’e uçacak, Doha’dan Şam’a gelecek uçuşlar da başlıyor. Çok yakında Erbil ve Kahire uçuşları da olabilir. Türkiye ile anlaşmalar yapılıyor önümüzdeki günlerde Türkiye- Şam arası ve Şam-Türkiye arası hatlarımız açılacak. Bu uçuşlar ülkemizin dünyaya açılan kapısı olacak. Yeniden kalkınmamız noktasında bize yardımcı olacak” dedi. Şam Uluslararası Havalimanı Müdürü Enis Felluh da bunun yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.