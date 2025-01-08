Şam Havalimanı'nda uluslararası ilk uçuş

Şam Uluslararası Havalimanı’nda uluslararası uçuşlar yeniden başladı. 145 yolcu taşıyan Suriye Hava Yolları’na ait uçak dün saat 11.45’te başkentten havalanarak BAE’nin Sharjah kentine uçtu. Katar’dan kalkan uçak da Şam’a indi. Şam Havalimanı’na inecek uçaktaki kardeşini bekleyen Rima İsa, “14 senedir hiç yüz yüze görüşmedik ve o kadar mutluyum ki tarif dahi edemiyorum” dedi.
Esed rejiminin devrilmesinin ardından restore edilen Şam Uluslararası Havalimanı'nda dış hatlar uçuşları yeniden başladı. 145 yolcu taşıyan Suriye Havayolları’na ait bir uçak, dün başkentten saat 11.45 civarında BAE'deki Sharjah Havalimanı'na doğru yola çıktı. Katar’dan yolcu taşıyan bir uçak da Şam Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Havalimanında onlarca kişi yıllardır görmedikleri sevdiklerini çiçeklerle karşıladı. Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Eşhed-el Sulaybi, “Anlaşma kurduğumuz ülkelerden şu an uçuşlarına başladı. Şam’dan Dubai’ye, Şam’dan Kuveyt’e uçacak, Doha’dan Şam’a gelecek uçuşlar da başlıyor. Çok yakında Erbil ve Kahire uçuşları da olabilir. Türkiye ile anlaşmalar yapılıyor önümüzdeki günlerde Türkiye- Şam arası ve Şam-Türkiye arası hatlarımız açılacak. Bu uçuşlar ülkemizin dünyaya açılan kapısı olacak. Yeniden kalkınmamız noktasında bize yardımcı olacak” dedi. Şam Uluslararası Havalimanı Müdürü Enis Felluh da bunun yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.
ÜLKEME HASRET KALDIM
Katar'dan gelerek Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki kardeşini beklediğini söyleyen Rima İsa, “14 senedir hiç yüz yüze görüşmedik. O kadar mutluyum ki tarif dahi edemiyorum. Zorlu günlerden geçtik ve en sonunda özgürlüğe kavuştuk” dedi. Katar’dan 13 yıl sonra Suriye’ye gelen ilk uçağın yolcularından doktor Husam Nur da yakınlarından önce Suriyeli görevlilerle kucaklaştı, hediyelerle karşılandı. Çok mutlu olduğunu ifade eden Husam Nur, “14 yıl sonra ilk defa ülkeme, topraklarıma gelebildim. Vatanıma kavuştum. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim” dedi.