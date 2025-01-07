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Yıllar sonra bir ilk: Şam Havalimanı'nda uluslararası uçuşlar başladı

Yıllar sonra bir ilk: Şam Havalimanı'nda uluslararası uçuşlar başladı

13:007/01/2025, Salı
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Şam Havalimanı'ndan ilk yurtdışı uçuş Şarika'ya yapıldı.
Şam Havalimanı'ndan ilk yurtdışı uçuş Şarika'ya yapıldı.

Esed rejiminin devrilmesiyle özgürlüğüne kavuşan Suriye'nin başkenti Şam'da, uzun bir aradan sonra uluslararası uçuşların yeniden başladığı duyuruldu.

Başkanı Eşhed Salibi,
Şam Uluslararası Havalimanı
'nda uluslararası uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

İlk uçuş BAE'ye


İlk uçuş Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Şarika şehrine gerçekleştirildi. Uçakta 145 Suriyeli yolcuyu taşıdığı öğrenildi.


Salibi daha önce, hazırlıklara devam ettiklerini belirterek,
"Ortaklarımızın yardımıyla, bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz."
dedi.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden faaliyete geçen Şam Havalimanı'ndan 18 Aralık'ta kalkan ilk yolcu uçağı, Halep Havalimanı'na iniş yapmıştı.




#Şam
#Suriye
#havalimanı

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