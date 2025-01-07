Yeni dönemi sabotaj peşinde: Kandil adına tehdit etti

Hükümetin ‘terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda İmralı görüşmesi sonrasında gözlerin çevrildiği DEM Parti, siyasi turlar yaparken provokatif çıkışlar da samimiyet konusunda soru işaretlerine yol açtı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, önceki gün Diyarbakır’da yaptığı konuşmada, son günlerde kamuoyunda tartışılan İmralı görüşmelerine değindi. Hatimoğulları, Türkiye’ye yönelik skandal Gazze benzetmesinde bulundu. Oruç, “Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek ve barışı inşa edeceğiz ya da negatif yönde kırılmalar yaşanacak ve her yer Gazze’ye dönüşecek” ifadelerini kullandı.

GERİ ADIM ATTI

Oruç'un bu sözleri, kamuoyunda ve özellikle sosyal medyada büyük tepki gördü. İmralı heyetinin AK Parti ile yaptığı görüşme sırasında Oruç gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Oruç, “Son söyleyeceğimi öne alarak başlamak istiyorum. Hiç kimsenin gücü bizlerin barış ısrarını ve sözünü çarpıtmaya yetmeyecektir. Tüm çabamız onurlu bir barış içindir. Nokta” diye konuştu.

BARIŞTAN MI RAHATSIZLAR?

Oruç’un 24 saat içinde çark ettiği çıkışı kulislerde yeni girişimlere dönük bir provokasyon olarak algılandı. Suriye’de Nusayri azınlığa dayanan Esed rejiminin düşmesi, PKK terör örgütünün silah bırakma ihtimalinin ortaya çıkmasıyla çözüm istemeyen bazı kanatların provokasyona başladığı değerlendirildi. Bu çerçevede Suriye’de Esed rejiminin devrilmesi sonrası terör örgütlerine ‘örgütleri lağvetme’ çağrısı yapılırken ve Türkiye’de terörsüz Türkiye için görüşmeler sürerken, DEM Parti’den süreci baltalamaya çalışan açıklamaların gelmesinin altı çiziliyor.







