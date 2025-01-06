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AK Parti ve DEM heyeti görüşmesi sona erdi: İlk açıklama geldi

AK Parti ve DEM heyeti görüşmesi sona erdi: İlk açıklama geldi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:516/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İmralı heyeti parti ziyaretlerini bugün AK Parti ile sürdürecek
İmralı heyeti parti ziyaretlerini bugün AK Parti ile sürdürecek

DEM Parti İmralı heyeti, siyasi parti görüşmelerine devam ediyor. Heyetin ikinci görüşmesi ise AK Parti ile gerçekleşti. Gelecek Partisi'ni ziyaret eden heyet daha sonra AK Parti binasına geldi. Toplantı sonrası konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "İlerleyen süreçte gerekli açıklama yapılacaktır" dedi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli
ile bir araya gelen DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis görüşmelerine yeni haftada da devam edecek.

AK Parti binasına gelen Heyet, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. AK Parti heyetinde Efkan Ala ve Ömer çelik de yer alıyor. İki heyetin görüşmesi saat 13:25'te başladı.


"Samimi ve olumlu geçti"


Görüşme 14.50 gibi sona erdi. Toplantı çıkışı açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler
"Samimi ve olumlu bir şekilde görüştük. Kendilerini yolcu ettik. İlerleyen süreçte gerekli açıklamalar yapılacaktır."
dedi.

CHP ile görüşme ne zaman?


Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmenin tarihi henüz net değil. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürece ilişkin NTV'nin sorularını yanıtladı. Özel, "Böyle bir görüşmenin olup olmayacağı, ne düzeyde olacağı, ya da bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının bu sürece nasıl etki edeceğini değerlendireceğiz." açıklamasında bulundu.


İYİ Parti ile görüşme yok


DEM Heyeti yeni haftada Gelecek, Saadet, Deva ve Yeniden Refah partilerinin Genel Başkanlarıyla da görüşecek.


İYİ Parti ise heyetle görüşmeyeceğini açıkladı.


Bahçeli-Dem heyeti görüşmesi


DEM Parti heyeti, perşembe günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü. Bahçeli'nin Meclisteki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Partili Ahmet Türk katılmıştı.


PKK'ya silah bırakma çağrısı gelebilir


Heyette yer alan Ahmet Türk, devam edecek İmrali ziyaretlerinin ardından terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı gelebileceğini söylemişti.



#DEM Parti
#AK Parti
#İmralı

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