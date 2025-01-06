AK Parti ve DEM heyeti görüşmesi sona erdi: İlk açıklama geldi

ile bir araya gelen DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis görüşmelerine yeni haftada da devam edecek.

ile bir araya gelen DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis görüşmelerine yeni haftada da devam edecek.

AK Parti binasına gelen Heyet, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. AK Parti heyetinde Efkan Ala ve Ömer çelik de yer alıyor. İki heyetin görüşmesi saat 13:25'te başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmenin tarihi henüz net değil. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürece ilişkin NTV'nin sorularını yanıtladı. Özel, "Böyle bir görüşmenin olup olmayacağı, ne düzeyde olacağı, ya da bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının bu sürece nasıl etki edeceğini değerlendireceğiz." açıklamasında bulundu.