Direnenleri diri diri yaktılar

PKK/YPG'nin Rakka, Haseke, Kamışlı gibi bölgelerde zulmünün giderek arttığını belirten Tel Abyad Aşiretler Reisi Abdulkadir Ebu Ubevy, henüz 15 yaşını bile bulmayan çocukların kaçırılarak zorla savaşçı yapıldığını söyledi. Örgüte karşı gelenlerin diri diri yakıldığını anlatan Ubevy, kendisinin dahi örgüte itaat etmediği için 1 yıl hapiste tutulduğunu belirtti. Ubevy'e göre, rejimin Sednaya'da uyguladığı vahşetin beteri, örgütün hüküm sürdüğü bölgelerde uygulanıyor.
Suriye'de Batı ve ABD desteğiyle işgal ettiği bölgelerdeki sivillere adeta kan kusturan terör örgütü PKK/YPG için son yaklaşırken, halk da isyan bayrağını çekti. Örgütün şiddet ve baskıları nedeniyle memleketlerinden ayrılarak Suriye içinde göçmen olan yüzbinlerce insan, işgalin bir an önce bitmesini ve evlerine dönecekleri günü bekliyor. Rakka, Haseke, Kamışlı gibi bölgelerde terör örgütünün zulmünün gün geçtikçe arttığını belirten Tel Abyad Aşiretler Reisi Abdulkadir Ebu Ubevy, "Teröristler bölgede insanların mallarına el koyuyor, çocukların eğitim müfredatını tamamen değiştirip kendi terör propagandalarını yapıyorlar. Henüz 15 yaşını bile bulmayan çocukları ailelerinden kaçırıp, zorla savaşçı yapıyorlar. Onlara karşı gelenleri ise diri diri yaktıklarına şahit oldum. Yüzlerce mahkumdan haber alınamıyor. Beni de itaat etmediğim için 1 yıl hapiste tuttular. Rejimin Sednaya'da yaptığı işkencelerin belki daha ağırına PKK'nın işgal ettiği bölgelerimizdeki halkımız maruz
kalıyor" dedi.
İŞKENCEYLE TOPRAKLARINDAN SÜRDÜLER
Aşiret lideri, yüzbinlerce insanın, bu bölgelere de harekat düzenlenmesini ve özgürlüğe kavuşmasını beklediğini söyleyerek bölgenin PKK’lı teröristlerden kurtarılmasına yönelik yardım çağrısında bulundu. Ebu Ubevy, şöyle devam etti: “PKK’lı teröristler özellikle sivilleri hedef alıyor. Sivillerin yaşama hakkını elinden aldıkları gibi onları işkenceyle de bölgeden göçe zorluyorlar. PKK petrol yatakları ve enerji kaynaklarından faydalanırken halk yoksulluk ve ölümle karşı karşıya. Bu yüzden birçok sivil PKK’nın kontrolündeki bölgelerden kurtarılmış bölgelere dereleri aşarak göç etmeye çalışıyor. PKK bölgedeki bütün aşiretlere zulmediyor. Ve herkes artık PKK’nın bölgeden defolması için birlik içinde. Bölgelerimizde PKK’nın ayak izlerini dahi görmek istemiyoruz.”