Direnenleri diri diri yaktılar

Suriye'de Batı ve ABD desteğiyle işgal ettiği bölgelerdeki sivillere adeta kan kusturan terör örgütü PKK/YPG için son yaklaşırken, halk da isyan bayrağını çekti. Örgütün şiddet ve baskıları nedeniyle memleketlerinden ayrılarak Suriye içinde göçmen olan yüzbinlerce insan, işgalin bir an önce bitmesini ve evlerine dönecekleri günü bekliyor. Rakka, Haseke, Kamışlı gibi bölgelerde terör örgütünün zulmünün gün geçtikçe arttığını belirten Tel Abyad Aşiretler Reisi Abdulkadir Ebu Ubevy, "Teröristler bölgede insanların mallarına el koyuyor, çocukların eğitim müfredatını tamamen değiştirip kendi terör propagandalarını yapıyorlar. Henüz 15 yaşını bile bulmayan çocukları ailelerinden kaçırıp, zorla savaşçı yapıyorlar. Onlara karşı gelenleri ise diri diri yaktıklarına şahit oldum. Yüzlerce mahkumdan haber alınamıyor. Beni de itaat etmediğim için 1 yıl hapiste tuttular. Rejimin Sednaya'da yaptığı işkencelerin belki daha ağırına PKK'nın işgal ettiği bölgelerimizdeki halkımız maruz