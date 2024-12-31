Terör demokratik siyaseti zehirliyor

Türkiye’nin de Suriye’deki yeni yönetime katkı sağladığını belirten Yılmaz, “Suriye’de yeniden yapılanma, güvenlik ortamının iyileşmesi, istikrarın güçlenmesi, refahın artması Türkiye için de şüphesiz faydalı sonuçlar doğuracaktır. Suriye’den Türkiye’ye yönelik terör tehditlerinin ortadan kalkması başlı başına büyük bir fayda. Suriye istikrar kazandıkça, zenginleştikçe, refahı arttıkça turizmden ticarete her türlü alanda ekonomik olarak da Türkiye’ye önemli katkıları olacak. Yeniden inşa sürecinde en yakın komşu olarak Türkiye’nin şüphesiz daha fazla katkısı olacak” diye konuştu.

Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları ve DEM Parti heyetinin İmralı Adası’nda terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin sorulması üzerine şunları kaydetti: “Sayın Bahçeli’nin perspektifi çok açık. Terörsüz ve huzurlu bir Türkiye. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ortaya koyduğu vizyonu da biliyorsunuz. En önemli unsurlarından biri ‘Türkiye Yüzyılı, huzurun yüzyılı olacaktır’ başlığı. Terörün varlığı demokratik siyaseti zehirliyor. Terörün başladığı yerde demokratik siyaset bitiyor. Terörün gölgesi siyasi partiler üzerinde olduğu sürece gerçek anlamda demokratik siyasetten bahsetmeniz mümkün değil. Terörün gölgesinde olmayan demokrasi arzu ediyoruz. Türkiye’nin de bunu hak ettiğine inanıyoruz.”