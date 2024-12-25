Türkiye birikimimizi Suriye’ye taşıyacağız: Suriyeli kadınlar ayağa kalkmalı

El Dibs’in Türkiye’ye de mesajı vardı. “Belki de şimdi söylediklerim Türk halkından bazı grupları memnun etmeyecek çünkü onlar bu tarafı görmüyorlar” diyen El Dibs, “Belki de her şeyin kendilerine erişilebilir olmasına alışmışlardır. Eskiden metroda bile duyardım. Kendi kendime diyordum ki, "Keşke onlara birinin bizim vatanımızı çaldıklarını söyleyebilseydim. Keşke şimdi Şam'ın en güzel mahallelerinden biri olan El-Midan'ı nasıl bir çöplüğe dönüştürdüğünü görseler. Keşke Suriye halkı olarak en azından temiz bir devlet otobüsü hayal ettiğimizi görebilselerdi. Türk halkına şunu söylüyorum: Elbette yapılacak çok şey var ama 2024 yılında Türkiye nerelere geldi? Türk halkı, tüm dünya halkları önünde bununla iftihar etmelidir. Şimdi Suriye'nin adını duyurmak için mücadele ediyoruz. Hükümetiniz bir şeyler talep edecek güçte. Artık G20 ülkelerindesiniz” şeklinde konuştu.