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Suriye lideri Şera duyurdu: Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek

Suriye lideri Şera duyurdu: Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek

14:3524/12/2024, الثلاثاء
G: 24/12/2024, الثلاثاء
Yeni Şafak
AA
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Suriye'deki yeni yönetim, Baas rejimini deviren muhalif gruplarla kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme konusunda anlaşmaya vardı.
Suriye'deki yeni yönetim, Baas rejimini deviren muhalif gruplarla kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, "Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek, Savunma Bakanlığı altında birleşmede anlaştık" açıklamasında bulundu.

Suriye'deki yeni yönetim, Baas rejimini deviren silahlı gruplarla "kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme" konusunda anlaşmaya vardı.

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, rejimi deviren silahlı grupların komutanları, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Toplantıda yeni yönetim, "kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme" konusunda silahlı gruplarla anlaştı.

Çok sayıda rejim karşıtı silahlı grup, Heyet Tahrir Şam liderliğinde 27 Kasım rejim güçlerine yönelik başlatılan operasyonunda yer almıştı.

Genel Komutanlık:
Devrimci grupların liderleri ile yeni Suriye yönetiminin lideri Ahmed Eş-Şera arasında yapılan toplantıda, tüm grupların dağıtılarak Savunma Bakanlığı çatısı altında birleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Suriyeli General Ahmed Osman bugün yaptığı açıklamada 300 bin kişilik yeni bir ordu kurulacağını ifade etmişti.



#Suriye
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