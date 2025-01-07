Yeniden inşa çalışmaları hız kazandı: Suriye küllerinden doğuyor

Ülkenin bölünmüş yapısının büyük oranda bitmesi nedeniyle 13 yıldan uzun süredir başka şehirlere gidemeyen halk için de turistik gezi turları oluşturuldu. Başkent Şam’dan kafileler akın akın İdlib’e geliyor. İdlib’ten de halk Şam’ı ziyaret etmek için yola çıkıyor. Bu turların ilerleyen dönemlerde daha da artması, başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerden de turistlerin Suriye’ye gelmesi bekleniyor. Ekonominin canlanması için turistik ziyaretleri de önemli bulan yeni yönetim, bu kapsamda çalışmalarını genişletiyor. Yine yurtdışında yaşayan milyonlarca Suriyelinin geri dönebilmesi için de özel çalışmalar sürüyor. Enkaz devralan yönetim, vatandaşlarının geri gelebilmesi için çağrıda bulunmuştu. Mayıs ve Haziran ayı itibarıyla Suriye’ye geri dönüşlerin çok fazla olacağı tahmin ediliyor. Göç akınının altından kalkabilmek için bir dizi önlem alındığı da yerel kaynakların aktardığı bilgiler arasında yer alıyor.