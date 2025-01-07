ABD'den Suriye'ye yönelik yaptırımlarda muafiyet kararı

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC)

yayımladığı lisans ile Suriye'deki yönetim kurumlarıyla yapılan işlemlerin yanı sıra, ülkeye veya ülke içinde petrol, petrol ürünleri, doğal gaz ve elektrik dahil enerjinin satışı, tedariki, depolanması veya bağışlanmasının desteklenmesine yönelik faaliyetler ile

Suriye Merkez Bankası