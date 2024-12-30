Suriye yardımlarla ayağa kalkacak

Suriye’nin Baas rejiminden kurtulmasıyla birlikte bir yandan idari yapılar tamamlanırken diğer yandan dünyanın dört bir tarafında bulunan göçmenlerin geri dönüşü için de çalışmaların başlaması bekleniyor. Suriye’nin yeni yönetimiyle birlikte devralınan enkazın toparlanması için hem sivil inisiyatifler hem de kurumlar yardım çağrısında bulundu. Savaş sürecinde oluşan ve yıllardır pek çok görevi üstlenen Beyaz Baretliler de operasyonlarının devam etmesi için yardım çağrısı yaptı. Suriye’de savaşın başından bu yana halka yönelik saldırıları haberleştiren gazeteci Cemal El Hasan da başlattığı yardım kampanyasını sosyal medya hesabından duyurdu.