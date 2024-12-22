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Ankara'daki Suriye dönüş hazırlığında

Ankara'daki Suriye dönüş hazırlığında

Haber Merkezi
04:0022/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Yusuf A.
Yusuf A.

Esed'in kaçmasıyla birlikte, "Ankara'daki Suriye" olarak bilinen Önder Mahallesi'nde de dönüş hazırlıkları başladı. Vatanlarına kavuşmak için gün sayan esnaf, dükkanlarındaki mallar biter bitmez Suriye'ye dönmeyi planlıyor.

Ankara Önder Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli vatandaşlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için gün sayıyor. Suriyeliler ülkelerinde giymek için kıyafet alışverişi yapmaya başlarken esnaf, dükkanına satmak için yeni ürün almıyor. Kimisi üzerine olan abonelikleri kapatıp gitmeye hazırlanırken bazıları da bayram sonrasına ülkelerine gitmeye yönelik hazırlıklarını yapıyor.

Muhammed Abdulkerim

BAYRAMDAN SONRA GİDECEĞİZ

Kıyafet mağazası işleten Suriyeli Muhammed Abdulkerim, “Biz bayramdan sonra Suriye’ye gideceğimiz için şu an ürün sipariş etmiyoruz. Tüm kıyafetlere indirim yaptık. Her şeyi kapatıp gideceğiz inşallah. Orada evi olanlar hemen gidiyor, evi olmayanlar biraz duruyor. Bizim evimiz şu an Halep’te inşaat halinde. Bizim dükkanımıza alışveriş yapmak için gelen aileler, Suriye’ye dönmek için alışveriş yapıyor. Bayramdan sonra burada hiç kimse kalmaz. Arabalarını eşyalarını satanlar var” dedi. Henüz bugün bir arkadaşının su aboneliğini kapatmak için gittiğini söyleyen kahve dükkânı işleten Yusuf A. “Biz de Suriye’ye döneceğiz, birkaç borcumuz var. Onları ödemek istiyorum. Borçlarımı tamamladıktan sonra döneceğim” şeklinde konuştu. Yine başka bir Suriyeli esnaf Osman Faysal, Halep’ten geldiğini belirterek, “Ürün getirmiyoruz. Bayram sonu gitmek için hazırlık yapıyoruz. Çocukların okulları var, o zamana kadar okullar da bitmiş olur” ifadelerini kullandı.


#Ankara
#Suriyeli
#dükkan

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