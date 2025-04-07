Bahar beklerken kar geliyor: İstanbul için uyarılar peş peşe geldi

İstanbul'da bahar havası yerini soğuğa bırakıyor. Yurt genelinde sıcaklık 10 derece birden düşecek. Lodosun getirdiği bahar havası sert poyrazla birlikte yerini kışa bırakacak. Özellikle yurdun batı ve yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. İstanbul Valiliği ve AKOM'dan İstanbul için arka arkaya uyarılar geldi.
İstanbul Valiliğinden uyarı
İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Türkiye'nin 7 Nisan Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi gününden itibaren İstanbul genelinde 5 ila 7 derece mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.
Yağışların, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü İstanbul'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
8 Nisan 2025 #Salı günü İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, sabahın ilk saatlerine kadar Anadolu Yakası’nda yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi gerekmektedir.
Karla karışık sağanak uyarısı
AKOM'dan yapılan açıklamada, dün 17-20 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının akşam saatlerinden itibaren hızla düşerek 10 derecenin altına inmesinin beklendiği belirtildi.
Bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen fırtına ile birlikte sıcaklıkların 5 derecenin altına gerilemesi ve kış aylarını aratmayacak seviyelere düşmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, sabah saat 08.00'den itibaren Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerinden itibaren ise Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde kuvvetli sağanak geçişleri beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, kısa süreli gerçekleşecek yağışların metrekareye 15 ila 30 kilogram aralığında düşmesinin tahmin edildiği, kentin kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerinde sağanağın zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceği aktarıldı.
Fırtına, ani sıcaklık düşüşü ve sağanak yağmur nedeniyle oluşabilecek su baskınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunulan açıklamada, sabah ve öğle saatlerinde trafiğe çıkacak İstanbulluların güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri gerektiği belirtildi.