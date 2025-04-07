Bahar beklerken kar geliyor: İstanbul için uyarılar peş peşe geldi

Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat), zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.





8 Nisan 2025 #Salı günü İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, sabahın ilk saatlerine kadar Anadolu Yakası’nda yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.





Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi gerekmektedir.