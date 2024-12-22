Bir ay önce sığınmacıydılar: Türkiye’den Suriye’ye bakan ve vali olarak döndüler

Suriye'de iç savaş çıktıktan sonra hayatları bir dönem Türkiye'de eğitim gören ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) görev alan Ayşe Seyidoğlu, Esaad Hasan Şeybani ve Azzam Garip ülkelerine bakan ve vali olarak döndü.