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Bir ay önce sığınmacıydılar: Türkiye’den Suriye’ye bakan ve vali olarak döndüler

Bir ay önce sığınmacıydılar: Türkiye’den Suriye’ye bakan ve vali olarak döndüler

Semih Bozkuş
00:0422/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Suriye'de iç savaş çıktıktan sonra hayatları bir dönem Türkiye'de eğitim gören ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) görev alan Ayşe Seyidoğlu, Esaad Hasan Şeybani ve Azzam Garip ülkelerine bakan ve vali olarak döndü.
Suriye'de iç savaş çıktıktan sonra hayatları bir dönem Türkiye'de eğitim gören ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) görev alan Ayşe Seyidoğlu, Esaad Hasan Şeybani ve Azzam Garip ülkelerine bakan ve vali olarak döndü.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından yeni kurulan geçici hükümetin kadroları da belli olmaya başladı. Göreve getirilen isimlerin Türkiye detayı ise dikkat çekti. Suriyeli Dernekler Platformu’nun Başkanı Türk vatandaşı Ayşe Seyidoğlu, Yeni Suriye Hükümeti'nde Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak göreve getirildi. Dışişleri Bakanlığına Esaad Hasan Şeybani ise Türkiye'de eğitim gördü. Halep Valisi olarak atanan Suriye Milli Ordusu’na bağlı Cephe Şamiye'nin Genel Komutanı Azzam Garip de Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Tefsir alanında yüksek lisans yaptı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi,
Özgürlük Şafağı Operasyonu
ile sona erdi.
Kanlı diktatör rejimin devrilmesiyle hemen işe koyulan
Suriyeli Milli Devrimciler
, geçici hükümeti kurdu ve ülkedeki birliği sağladı.

Yurt dışındaki bütün Suriyelileri ülkeye davet eden yeni yönetim, hükümetin kadrolarını da oluşturmaya başladı.

Hükümette görev alacak isimler birer birer açıklanırken Türkiye detayı ise dikkat çekti.

Yeni Suriye Hükümeti'nde ilk kadın görevli Türk vatandaşı

14 yıl önce iç savaş çıktığında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kurduğu
Suriyeli Dernekler Platformu
’nun Başkanı Türk vatandaşı
Ayşe Seyidoğlu
(Ayşe Eldibs), bugün
Suriye
’nin yeni hükümetinde
Kadın İşleri Ofisi Başkanı
olarak göreve getirildi.

Seyidoğlu, yeni hükümette görev alan ilk kadın yetkili olarak tarihe geçti.

Türkiye'de okudular

Suriye'de kurulan yeni hükümetin Dışişleri Bakanlığına
Esaad Hasan Şeybani
getirildi.

Şeybani, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Türkiye'de aldı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) yüksek lisans programından 2022 yılında mezun olan
Şeybani
, aynı yerde doktora eğitimine devam ediyor.
Suriye Milli Ordusu’na bağlı Cephe Şamiye'nin Genel Komutanı
Azzam Garip
, Halep Valisi olarak atandı.

2007 yılında Halep Tıp Fakültesi’nden diş hekimi olarak mezun olan Azzam, 2019 yılında Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Tefsir alanında yüksek lisans yaptı.



#Suriye
#Hükümet
#Türkiye
#Eğitim
#Özgürlük Şafağı Operasyonu

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