Bir ay önce sığınmacıydılar: Türkiye’den Suriye’ye bakan ve vali olarak döndüler

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından yeni kurulan geçici hükümetin kadroları da belli olmaya başladı. Göreve getirilen isimlerin Türkiye detayı ise dikkat çekti. Suriyeli Dernekler Platformu’nun Başkanı Türk vatandaşı Ayşe Seyidoğlu, Yeni Suriye Hükümeti'nde Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak göreve getirildi. Dışişleri Bakanlığına Esaad Hasan Şeybani ise Türkiye'de eğitim gördü. Halep Valisi olarak atanan Suriye Milli Ordusu’na bağlı Cephe Şamiye'nin Genel Komutanı Azzam Garip de Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Tefsir alanında yüksek lisans yaptı.
Yurt dışındaki bütün Suriyelileri ülkeye davet eden yeni yönetim, hükümetin kadrolarını da oluşturmaya başladı.
Hükümette görev alacak isimler birer birer açıklanırken Türkiye detayı ise dikkat çekti.
Yeni Suriye Hükümeti'nde ilk kadın görevli Türk vatandaşı
Seyidoğlu, yeni hükümette görev alan ilk kadın yetkili olarak tarihe geçti.
Türkiye'de okudular
Şeybani, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Türkiye'de aldı.
2007 yılında Halep Tıp Fakültesi’nden diş hekimi olarak mezun olan Azzam, 2019 yılında Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Tefsir alanında yüksek lisans yaptı.