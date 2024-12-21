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İZÜ mezunu Şeybani, Suriye'nin yeni dışişleri bakanı oldu

İZÜ mezunu Şeybani, Suriye'nin yeni dışişleri bakanı oldu

19:1421/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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İZÜ mezunu Esaad Hasan Şeybani, Yeni Suriye hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.
İZÜ mezunu Esaad Hasan Şeybani, Yeni Suriye hükümetinde Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni hükümetin Dışişleri Bakanlığına Esaad Hasan Şeybani getirildi. Şeybani, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini ise Türkiye'de aldı. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Şeybani, aynı yerde doktora eğitimine devam ediyor.

Yeni Suriye hükümeti
nde
Dışişleri Bakanı
olarak görev alan Esaad Hasan Şeybani,
yüksek lisans
ve
doktora
eğitimlerini
Türkiye
'de aldı.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) yüksek lisans programından 2022 yılında mezun olan Şeybani, aynı yerde doktora eğitimine devam ediyor.
İZÜ'nün başarılı öğrencilerinden Şeybani'nin biyografisi ise şöyle:

Esaad Hasan Şeybani 1987'de Haseke şehrinde doğdu. Şam'da yaşadı ve 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşerî Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Türkiye'de İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) yüksek lisans programından 2022 yılında mezun olan Şeybani, aynı yerde doktora eğitimine devam etmektedir. Şeybani’nin yüksek lisans tez konusu “The Impact of the Arab Uprisings on Turkish Foreign Policy towards Sryria between 2010 and 2020” (Arap İsyanlarının 2010-2020 Yılları Arasında Suriye'ye Yönelik Türk Dış Politikasına Etkisi). Suriye devrimine 2011'deki başlangıcından itibaren katılan ve tüm aşamalarına tanıklık eden Şeybani, 2017'de Suriye'de geçici hükümetin kuruluşunda yer aldı. Geçici hükümette siyasi işler departmanını kurdu ve kuruluşundan bugüne kadar bu departmana başkanlık etti. 21 Aralık 2024 tarihinde Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.


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