İZÜ mezunu Şeybani, Suriye'nin yeni dışişleri bakanı oldu

Esaad Hasan Şeybani 1987'de Haseke şehrinde doğdu. Şam'da yaşadı ve 2009 yılında Şam Üniversitesi Edebiyat ve Beşerî Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Türkiye'de İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) yüksek lisans programından 2022 yılında mezun olan Şeybani, aynı yerde doktora eğitimine devam etmektedir. Şeybani’nin yüksek lisans tez konusu “The Impact of the Arab Uprisings on Turkish Foreign Policy towards Sryria between 2010 and 2020” (Arap İsyanlarının 2010-2020 Yılları Arasında Suriye'ye Yönelik Türk Dış Politikasına Etkisi). Suriye devrimine 2011'deki başlangıcından itibaren katılan ve tüm aşamalarına tanıklık eden Şeybani, 2017'de Suriye'de geçici hükümetin kuruluşunda yer aldı. Geçici hükümette siyasi işler departmanını kurdu ve kuruluşundan bugüne kadar bu departmana başkanlık etti. 21 Aralık 2024 tarihinde Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.