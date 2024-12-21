HTŞ'nin askeri lideri Murhaf Ebu Kasra, Yeni Suriye Hükümeti'nde Savunma Bakanı olarak görevlendirildi.
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra kurulan yeni hükümet, kadrolarını oluşturmaya devam ediyor. Belli olan görevlendirmelerin ardından son olarak Savunma Bakanı olarak atanan isim de açıklandı. Suriye geçici hükümeti, muhaliflerin üst düzey komutanı Murhaf Ebu Kasra'nın savunma bakanı olarak atandığını açıkladı.
Suriye geçici hükümeti, Beşşar Esed rejimini deviren muhaliflerin üst düzey komutanı
Murhaf Ebu Kasra
'nın savunma bakanı olarak atandığını bildirdi.
Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçici hükümetin üyeleri yavaş yavaş belli oluyor.
Çok sayıda operasyona liderlik etti
Çok sayıda operasyona liderlik etti
Suriye geçici hükümetinden yapılan açıklamada, Esad rejimini deviren muhaliflerin üst düzey komutanı
Murhaf Ebu Kasra
'nın savunma bakanı olarak atandığı bildirildi.
Ebu Kasra'nın muhalif gruplar tarafından düzenlenen çok sayıda operasyona liderlik ettiği kaydedildi.
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