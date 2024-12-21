Sevinç ve hüzün bir arada

Kanlı Baas rejiminin devrilmesinden sonra başlayan Suriyeli mülteci dönüşleri artarak sürüyor. Dönüş için kullanılan Gaziantep, Kilis ve Hatay’daki sınır kapılarında kendilerine duyguları sorulan istisnasız bütün Suriyeliler Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyor. Dönüş yapanlarda genel olarak sevinç hâkim olsa da bazı Suriyeliler Esed zulmü sebebiyle kaybettiği onlarca akrabasının yasını hâlâ tutuyor.





ARTIK GİTME ZAMANI

Abdülbasik Çöbek

Abdülbasik Çöbek (28) 10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, Tel Rıfat'ın PKK/PYD'den temizlenmesinin ardından ülkesine döndüğünü ifade etti. Artık ülkesine dönme zamanı geldiğini anlatan Çöbek, "Tel Rıfat, terör örgütlerinden, Suriye de Esed ve Baas zulmünden kurtuldu. Birçok akrabam ülkesine döndü. Artık ülkemiz normale dönüyor ve biz ülkemize dönmeye başladık. Suriye artık güvenli. Esed zaten gitti. PKK'dan ülkemiz temizlendi. Ülkemiz yavaş yavaş güzel olacak. Suriye'yi çok özledim.” ifadelerini kullandı.





27 AİLE ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Nevrs Semmi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli ilahiyatçı Nevrs Semmi (60), Sednaya Hapishanesi'nde 12, İdlib bombardımanlarında 15 akrabasını kaybettiğini belirterek, "Esed rejimi, bize katliam üzerine katliam yaşattı. İdlib'e her gün bombalar yağıyordu. Her gün onlarca insan öldü. Artık rejim devrildi, Suriye özgürleşti" dedi.





VATANIMIZ BİZİ BEKLİYOR

Kilis Öncüpınar Kapısı'ndan ablasını ülkesine gönderen 27 yaşındaki Muhammet Muhanney, ev sahipliğinden dolayı Türk milletine teşekkür etti. Muhanney, "Türkiye'de inşaat işinde çalıştım. Bugün ablam Suriye'ye gidecek. Ben de yılbaşına kadar gitmeyi düşünüyorum. Vatanımız bizi bekliyor ve oraya gitmek istiyoruz. Hepimiz kardeşiz” dedi.





Kedisinden ayrılamadı

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığınan 14 yaşındaki Munteha Derkel, doğduğu topraklara sahiplendiği kedisi "Bisso"yu da götürdü. Derkel, "Onu çok seviyorum. Ondan ayrılmak istemediğim için birlikte gidiyoruz. Kedimin adı Bisso ve 1 yaşında. Türkiye'de bırakamazdım çünkü özlerdim. Bu yüzden Suriye'ye götürüp orada onunla birlikte yaşayacağım” şeklinde konuştu.



