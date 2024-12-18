Suriye halkı özgürlüğü soluyor

Suriye’de 8 Aralık’ta Esed rejiminin devrilmesi ile birlikte sokaklar canlandı. İnsanlar artık güvenle sokağa çıkıyor. Şehrin alındığı ilk günlerde görülen tedirginlik hali yerini sevince bıraktı. Şamlı Semira Avda, “Biz ilk 36 saat hiç dışarı çıkmadık, korkuyorduk. Rejim askerleri elbiselerini çıkarıp, silahlarını bıraktıklarında rahatladık” sözleriyle artık güvende olduklarını anlattı. Şehrin dört bir yanında özgür Suriye bayrakları dalgalanıyor. Geçici Hükümet hem altyapı hem de peyzaj çalışmalarını sürdürerek şehirde düzeni sağlamaya başladı. Akşam saatlerinde Şam sokaklarında halk doyasıya geziyor, kafe ve restoranlarda hâlâ zaferi kutluyor.

Çarşı, pazar esnafı kepenk açarken alışverişler arttı.





ÇARŞI PAZAR CANLANDI

Çarşı, pazar esnafı kepenk açarken alışverişler arttı. Sosyal yaşam canlandı. Bankalar henüz tam anlamıyla açılmış değil ancak bazı yerel bankalar kısıtlı da olsa hizmet vermeye devam ediyor. Geçici Hükümet’in çalışanlara yüzde 400 zam haberi büyük sevince neden oldu. Yıllardır düşük ücretlerle çalışan insanların yüzü gülmeye başladı.





PANKARTLARLA ŞÜKÜR VE BİRLİK MESAJI

Halk dükkanlarının önlerine Özgür Suriye bayrakları asarken Hamidiye Çarşısı’nda İran’a yönelik ciddi bir tepki vardı. Çarşıya, “İran, Arap ülkelerinde mezhepçiliği yaymak için Filistin direnişini kullandı. Komplo artık ortaya çıktı”, “Bütün Suriye halkı için kölelik ve zulüm son buldu. Hürriyet ve güven geldi. Suriye’nin güneşi doğdu”, “Toprağına kurban olayım Ey Suriye. Diktatörlük ve zulüm zamanı bitti. Özgürlük ve herkes için barış dönemi geldi” yazılı pankartlar asıldı.





ESED YARGILANSIN

Esnaf onlarca yıllık Baas rejiminden sonra ilk kez dolar ve Türk Lirası kullanıyor. Halkın anlattığına göre Esed rejimi döneminde dolar kullanmak bir yana ismini dahi zikretmek tutuklanarak Sednaya gibi hapishanelere gönderilmek için bir sebepti. Suriyeliler, akla hayale gelebilecek her alanda özgürlüklerini kısıtlayan, hayatlarını cehenneme çeviren rejim ve Beşşar Esed’in yargılanmasını, işlediği insan hakları ve savaş suçlarının hesabını vermesini

istiyor.





ALT YAPIYA HIZLI ÇÖZÜM

Başkent Şam’ın pek çok noktasında peyzaj çalışmaları başlatıldı. Yıllardır bakımsızlık ve ihmalden hasar gören şehrin altyapı sorunları da yine Geçici Hükümet’in aldığı kararlar neticesinde giderilmeye çalışılıyor. Ülkede ciddi anlamda başgösteren elektrik sorunu yavaş yavaş çözülüyor. Günde birkaç saat verilen elektriğin miktarı artmaya başladı. İnternet ağlarının da onarımına başlandı.





Okullar açıldı

15 Aralık’ta okullar yeniden açıldı. Okullar, Baas rejiminin dikte ettiği müfredattan soyutlanarak eğitime yeniden başladı. İlk, orta ve liselerin yanında üniversitelerde de eğitim başladı. Geçici Hükümet ülkenin ana kaynağı olan insan kaynağını yurt dışından geri çağırmıştı, mühendisler, doktorlar, öğretmenler artık yavaş yavaş ülkeye dönerek yeni Suriye’nin inşasına katılıyor. Başta Türkiye olmak üzere Avrupa ülkelerine giden mülteciler akın akın ülkeye kesin dönüş yapıyor.





Kasyun Dağı'ndan Şam'a bakıyorlar

Başkent Şam, yerli turistlerin de uğrak noktası oldu. Yıllardır şehrin özlemini taşıyan Halep, Hama, Humus ve İdlibliler, Şam’a akın etti. Burada pek çok turist mekan, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Şehrin hakim tepesi Kasyun Dağı da bu ziyaretlerin başlıca yeri oldu. Tarihi ve milli öneme sahip bu dağda seyyar büfeler açıldı, sandalye ve masalar kuruldu. Dağın başında kahve yudumlayarak şehir manzarasının tadını çıkaran Luceyn Musellem, “13 yıldır bu dağa çıkmamız yasaktı. Kendi şehrimizde esaret altında yaşıyorduk. Şu an hissettiğim mutluluğu tarif etmem imkansız” dedi.







