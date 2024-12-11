Şam yolcuları: Hayata yeniden başlayacağız

Esed rejiminin yıkılmasıyla birlikte Türkiye'de misafir edilen Suriyeli vatandaşlar, yeni bir başlangıç yapma umuduyla ülkelerinin yolunu tuttu. Sabahın ilk ışıklarıyla Hatay Reyhanlı’daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler burada yoğunluk oluşturdu.

Yüzlerce kişinin akın ettiği sınıra gelenler mutluluklarını paylaştı.

2021 yılında rejim tarafından zorla askere alınmak istendiği için kaçarak Türkiye’ye geldiğini ifade eden Muhammed Hac Hasan, annesinin ve kız kardeşinin Şam’da kaldığını söyledi. Hassan, “Babamı, 2015 yılında tutuklayarak Seydnaya Hapishanesi'ne götürdüler. O günden beri hiç haber alamadık. Bende televizyonlarda oradaki bazı tutukluların sağ çıkarıldığını görünce belki bir umut babamda yaşıyordur diye onu aramaya gidiyorum. Hayata baştan başlayacağız. Savaş başladığında 11 yaşındaydım şu an 24 yaşındayım. Memleketimizin inşasını gerçekleştireceğiz” dedi.





Muhammed Hac Hasan





MUTLULUĞUMUZ TARİFSİZ

Babasını ve kardeşini savaşta kaybettiği sırada henüz 9 yaşında olduğunu ifade eden İbrahim Selam, 2020 yılında Türkiye’ye geldiğini belirtti. Selam, milyonlarca kişi gibi o da yakınlarından yıllardır haber alamadığını ifade etti. Selam, “Şam’a ailemin yanına gidiyorum. Bizim orada bir evimiz yok her şey yıkıldı ama vatanıma dönüyor olmanın mutluluğu tarif edilemez. 6 senedir ailemi görmüyorum. İnşallah ülkemiz kalkınır gelişir. Her şeyden evvel bizim yanımızda duran Türk halkına çok teşekkür ederim” diye konuştu.

İbrahim Selam





ÜLKEMİZİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

Yeşil otobüslerle 2018 yılında Şam'dan zorla gönderilen Fuat Sait de şunları anlattı: “Buraya geldikten sonra bir inşaatta çalışmaya başladım. Akrabalarımdan tutuklu olanlar vardı henüz bir haber alamadık. Şam’a gideceğiz, annem babam ve çocuklarımı 7 senedir görmüyorum. Şu an hem vatanımızın kurtulması hem de ailemi görecek olmanın heyecanı içerisindeyim. Kendi ülkemizin inşası için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Gri döneceğimize her zaman umudumuz vardı. Türkiye’ye minnettarız.”





EVİM YOK AMA VATANIM VAR

Türkiye’ye gelerek garsonluk yaptığını şimdi de haberi alır almaz ülkesine döndüğünü ifade eden Muhammed Şimali ise “Ailem İdlib’de onları alıp Şam’a gideceğim. Gidebileceğimiz bir evimizde yok ama vatanımız var. Şu an elimizde çocuklarımıza güzel bir hayat bırakmak için fırsatımız var.” şeklinde konuştu.





Vatanını ilk kez görecek

İdlib’den Türkiye’ye geldiğinde 5 yaşında olduğunu ifade eden Hamza Muhammed Sadık, gözlerinde meraklı bir bekleyiş ile sıranın kendilerine gelmesini ve gerekli işlemleri tamamladıktan sonra ailesi ile birlikte ülkesi Suriye’ye dönmeyi bekliyordu. Sadık, “Türkiye’ye geldiğimde çok küçüktüm bu nedenle ülkemi hatırlamıyorum. Şu an nenem Suriye’de bizi bekliyor. Orada evimiz ve dükkanımız var. Dükkan açıp ticaret ile uğraşmak istiyoruz. Babam fırıncı orada da dükkanımızda fırıncılık yapamaya devam edecek.” dedi.



