Bakan Fidan Suriye ile ilgili sinyali verdi: İsrail'in sinsi planını açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'nin başkenti Şam'daki Türkiye Büyükelçiliğinin açılabileceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiği'nin yeniden açılmasıyla ilgili "Şartların oluşmasını bekleyeceğiz" dedi. İsrail'in Suriye topraklarındaki ilerleyişine de değinen Fidan "Suriye'de mevcut yönetimin tüm ekipmanlarını kullanılmaz hale getirmek istiyorlar" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan
Suriye'deki gelişmelere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin açılmasıyla ilgili konuşan Bakan Fidan
"Şam Büyükelçiliği'ni açmak için şartların oluşmasına bakacağız."
dedi.
İsrail Suriye'de ne yapmak istiyor?
İsrail Suriye'de ne yapmak istiyor?
Suriye'deki İsrail'in Şam'a yönelik hava saldırıları ve Golan Tepeleri'nin ötesine geçme girişimlerine de değinen Fidan
"İsrail, Suriye'de mevcut yönetimin tüm ekipmanlarını kullanılmaz hale getirmek istiyor."
dedi.
BM Genel Sekreteri ile önemli görüşme
BM Genel Sekreteri ile önemli görüşme
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre;
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Suriye ve bölgedeki son durum değerlendirildi. Görüşmede ayrıca, Suriye'de siyasi geçişin düzenli şekilde gerçekleşmesinin temini, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'nin yeniden inşası için BM başta olmak üzere uluslararası toplum tarafından atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
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