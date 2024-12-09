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Dışişleri Bakanı Fidan ile Guterres arasında Suriye teması

Dışişleri Bakanı Fidan ile Guterres arasında Suriye teması

19:209/12/2024, Pazartesi
AA
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Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Suriye'ye ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Suriye'ye ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye ve bölgedeki son durum değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri
Antonio Guterres
ile
Suriye
'ye ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile
Guterres
'in telefon görüşmesinde,
Suriye
ve bölgedeki son durum değerlendirildi.

Suriye'nin yeniden inşası

Görüşmede ayrıca, Suriye'de siyasi geçişin düzenli şekilde gerçekleşmesinin temini, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'nin yeniden inşası için BM başta olmak üzere uluslararası toplum tarafından atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.



#Suriye
#Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri
#Antonio Guterres
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan

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