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Elazığ'dan Suriye'ye ilk dönüş: Erdoğan'ın ve Türk halkının misafirperverliğini hiç unutmayacağız

Elazığ'dan Suriye'ye ilk dönüş: Erdoğan'ın ve Türk halkının misafirperverliğini hiç unutmayacağız

12:1910/12/2024, Salı
IHA
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Ailesiyle birlikte Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen aile, arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra otobüse bindi.
Ailesiyle birlikte Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen aile, arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra otobüse bindi.

Suriye'de muhaliflerin rejim güçlerini yenilgiye uğratarak kontrolü ele geçirmesinin üzerine Elazığ'da yaşayan Suriyeli aile, memleketlerine doğru yola çıktı. Çok mutlu olduğunu belirten Ahmet El-Kays, ''14 yıldır süren bir savaştan sonra annemin ve babamın yanına Allah'a şükürler olsun ki dönüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının misafirperverliğini hiç unutmayacağız. Herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Muhalif güçler ve Suriye Milli Ordusu, günlerdir süren ilerleyişini sürdürerek başkent Şam'a girdi.


Muhaliflerin Şam'a girmesiyle Baas rejimi çökerken Esed başkenti terk etti.


Şam'ın muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından Elazığ'da yaşayan Suriyeliler, memleketine dönmeye başlarken bunlardan ilki 6 yıl önce Türkiye'ye gelen Ahmet El-Kays'ı eşi ve Elazığ'da doğan 3 çocuğu oldu.


Ailesiyle birlikte Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminaline gelen aile, arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra otobüse bindi.

İlk olarak Hatay'a gidecek olan aile, ardından sınır kapısından Suriye'ye geçeceği öğrenildi.

''Türk Halkının misafirperverliğini hiç unutmayacağız''

Çok mutlu olduğunu belirten Suriyeli Ahmet El-Kays, '
'14 yıldır süren bir savaştan sonra annemin ve babamın yanına Allah'a şükürler olsun ki dönüyorum. Çok mutluyum. Çocuklarım ve ailemle birlikte Suriye'ye dönüyorum. Annem ve babam Suriye'deler biz de onların yanına dönüyoruz. İlk olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının misafirperverliğini hiç unutmayacağız. Herkese çok teşekkür ederiz
” dedi.

"Erdoğan'a teşekkür ederiz"

Şu anda Elazığ'da yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başladığını aktaran arkadaşlarından Haled Vahaybey,
'
'Bugün ilk aileyi Suriye'ye yolladık. Buradan Hatay'a gidecekler oradan da memleketlerine geçecekler. Diğer ailelerin de yavaş yavaş dönüşleri başlıyor. 14 yıl boyunca süren savaş vardı. Sonunda kazandık. Buradaki Türk halkına, devletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz''
diye konuştu.


#Elazığ
#Suriye
#Şam

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