Elazığ'dan Suriye'ye ilk dönüş: Erdoğan'ın ve Türk halkının misafirperverliğini hiç unutmayacağız

'14 yıldır süren bir savaştan sonra annemin ve babamın yanına Allah'a şükürler olsun ki dönüyorum. Çok mutluyum. Çocuklarım ve ailemle birlikte Suriye'ye dönüyorum. Annem ve babam Suriye'deler biz de onların yanına dönüyoruz. İlk olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının misafirperverliğini hiç unutmayacağız. Herkese çok teşekkür ederiz