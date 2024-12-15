Şam Büyükelçiliği'nde yeniden Türk bayrağı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeniden faaliyete geçti. 26 Mart 2012’de faaliyetlerini durduran Ravda Meyda yakınlarındaki Türk Büyükelçiliği, yaklaşık 13 yılın ardından tekrar çalışmaya başladı. Şam Büyükelçiliği’ne Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendiren Türkiye’nin Moritanya Büyükelçisi Burhan Köroğlu dün görevine başladı. Büyükelçiliğin bahçesi temizlenirken, Türk bayrağı göndere çekildi.





2012’DE KAPATILMIŞTI

Şam'da diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurulduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu. Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü. Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.





KARŞILAMAYA GELDİLER

Türkiye’nin Şam Büyükelçi’nin yeniden açılması Suriyelileri de heyecanlandırdı. Pek çok vatandaş, sabahın erken saatlerinde elçiliğin önüne geldi. Burada Yeni Şafak’a konuşan Suriyeli Nur Mücahid, “Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. 13 senedir bu günleri bekledik. Bugün de sonunda Türkiye geldi. Tayyip Erdoğan’a bize destek olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’yi çok seviyoruz. Ben 8 yıldır İstanbul’da yaşıyorum. Şam’a ailemi ziyaret etmeye geldim. İnşallah buraya yerleşeceğim” dedi.





TÜRKLER BUGÜNLERİ BEKLİYORDU

Dedelerinin aslen Erzurumlu olduğunu anlatan Haysam Fahreddin ise “Dedelerimiz çok önceden buraya geldi. Şu an Şam’da yaşıyorum. Suriye eski günlerine dönüyor, bugün de burada Türkiye’nin Büyükelçiliği açılıyor. Onları karşılamak için geldim. Türkiye bizim umudumuz, çoktan beri bekliyoruz Burada çok Türk aileler var, burası açılırsa biz de Türkiye’ye dönebiliriz” diye konuştu.





Bayrağımı görmeye geldim

Aslen Hataylı olan Türk vatandaşı Fatma Halil, 14 yıldır Şam'dan çıkamadığını söyledi. Türkiye'ye gidecekken yolların kapandığını anlatan Halil, "Ablalarım, kardeşlerim hepsi Türkiye’de. 13 yıldır Şam’dan çıkamıyorum. Rejim izin vermiyordu. Türküm ve vatandaşlığım var. Türkiye’yi çok özledim. Gidesim de var. Akrabalarımı görmek istiyorum. Çok şükür rejim gitti, kara bulutlar dağıldı. Burada bugün Türkiye’nin Büyükelçiliği açıldı. Türk bayrağını görmek için geldim. Türkiye’ye çok minnettarız. Bize çok yardım etti. Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ederim" diye konuştu.



