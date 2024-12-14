Şam'da 12 yıl sonra ilk mesai: Büyükelçilik çalışanları göreve başladı

Köroğlu, büyükelçilik çalışanları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam Büyükelçiliği geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilen Köroğlu ve Büyükelçilik çalışanları ile Ankara'da bir araya gelmesine ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.