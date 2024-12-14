Şam'da 12 yıl sonra ilk mesai: Büyükelçilik çalışanları göreve başladı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde 12 yıllık aranın ardından elçilik faaliyetleri yeniden başladı. Türk bayrağının göndere çekilmesi sonrası Geçici Maslahatgüzar Burhan Köroğlu, büyükelçilik çalışanları ile bir araya geldi. Tarihi görev öncesi, Büyükelçilik çalışanlarının Bakan Fidan ile Ankara'da çekildiği hatıra fotoğrafı da servis edildi.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı.
Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti.
Köroğlu, büyükelçilik çalışanları ile bir araya geldi.
Tarihi görev öncesi Bakan Fidan ile hatıra fotoğrafı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam Büyükelçiliği geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilen Köroğlu ve Büyükelçilik çalışanları ile Ankara'da bir araya gelmesine ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.