Dışişleri Bakanı Fidan Ürdün'deki zirveden Suriye'ye destek, İsrail'e mesaj verdi: Derhal durmalı

Ürdün'de düzenlenen Suriye Zirvesi'nde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Uluslararası toplum Suriye'yi desteklemeye devam etmeli. Suriye halkı bizler gibi yaşamayı hak ediyor." dedi. Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapan Bakan Fidan, "Yanlış atılacak bir adım yeni göç dalgasına sebebiyet verebilir. İsrail'in saldırıları derhal durmalı. " diye konuştu.
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da, Suriye Zirvesi düzenleniyor.
Bugün başlayan zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de yer alıyor.
Suriye'ye destek, İsrail'e mesaj
"Önümüzdeki günler kolay olmayabilir"
"Bölgemiz çok tarihi günlerden geçiyor ve biz Suriye halkını konuşmak için bir araya geldik. Suriye halkı bizler gibi yaşamayı hak ediyor.
Suriye'nin bütünlüğü bütün koşullar altında korunmalı ve tüm azınlıklara sahip çıkılmalı.
Yanlış atılacak bir adım yeni göç dalgasına sebebiyet verebilir. İsrail'in saldırıları derhal durmalı.
Önümüzdeki günler kolay olmayabilir. Türkiye, Suriye halkıyla omuz omuza yürümeye devam edecek."
Zirvede İran ve Rusya yok
- Ürdün
- Suudi Arabistan
- Irak
- Lübnan
- Mısır
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Bahreyn
- Katar