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Dışişleri Bakanı Fidan Ürdün'deki zirveden Suriye'ye destek, İsrail'e mesaj verdi: Derhal durmalı

Dışişleri Bakanı Fidan Ürdün'deki zirveden Suriye'ye destek, İsrail'e mesaj verdi: Derhal durmalı

18:4014/12/2024, Cumartesi
G: 14/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'de düzenlenen Suriye Zirvesi'nde konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'de düzenlenen Suriye Zirvesi'nde konuştu.

Ürdün'de düzenlenen Suriye Zirvesi'nde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Uluslararası toplum Suriye'yi desteklemeye devam etmeli. Suriye halkı bizler gibi yaşamayı hak ediyor." dedi. Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapan Bakan Fidan, "Yanlış atılacak bir adım yeni göç dalgasına sebebiyet verebilir. İsrail'in saldırıları derhal durmalı. " diye konuştu.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da, Suriye Zirvesi düzenleniyor.

Bugün başlayan zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de yer alıyor.

Suriye'ye destek, İsrail'e mesaj

Kritik görüşmeler öncesi basın açıklaması yapan Dışişleri Bakanı Fidan,
"Uluslararası toplum Suriye'yi desteklemeye devam etmeli. Suriye halkı bizler gibi yaşamayı hak ediyor."
dedi. Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapan Bakan Fidan,
"Yanlış atılacak bir adım yeni göç dalgasına sebebiyet verebilir. İsrail'in saldırıları derhal durmalı."
diye konuştu.

"Önümüzdeki günler kolay olmayabilir"

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bölgemiz çok tarihi günlerden geçiyor ve biz Suriye halkını konuşmak için bir araya geldik. Suriye halkı bizler gibi yaşamayı hak ediyor.

Suriye'nin bütünlüğü bütün koşullar altında korunmalı ve tüm azınlıklara sahip çıkılmalı.

Yanlış atılacak bir adım yeni göç dalgasına sebebiyet verebilir. İsrail'in saldırıları derhal durmalı.

Önümüzdeki günler kolay olmayabilir. Türkiye, Suriye halkıyla omuz omuza yürümeye devam edecek."

Zirvede İran ve Rusya yok

Suriye'nin geleceğinin masaya yatırıldığı zirvede, Türkiye dışında diplomatları yer alan ülkeler ise şöyle:
  • Ürdün
  • Suudi Arabistan
  • Irak
  • Lübnan
  • Mısır
  • Birleşik Arap Emirlikleri
  • Bahreyn
  • Katar


#Hakan Fidan
#Ürdün
#Suriye

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