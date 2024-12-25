Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Suriye sokakları ışıldadı

Suriye sokakları ışıldadı

Neslihan Önder
04:0025/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Yıllardır tehdit ve baskının gölgesinde yaşayan Suriyeliler, yeni yıla yeni umutlarla girecek. Geçiş Hükümeti, ülkedeki azınlıkların haklarını ve görünürlüklerini korumak için yeni kararlar alıyor.

Esed rejiminin düşmesinin ardından, Suriye halkı uzun zamandır var olan yaralarını sarmaya çalışıyor. Yıllardır tehdit ve baskının gölgesinde yaşayan Suriyeliler, yeni yıla yeni umutlarla girecek. Geçiş Hükümeti, ülkedeki azınlıkların haklarını ve görünürlüklerini korumak için yeni kararlar alıyor. Hükümet, Katolik Noeli’ni resmi tatil ilan etti. Hükümet daireleri 25 ve 26 Aralık’ta kapalı olacak. Ülkenin pek çok noktasındaki Hristiyan azınlıklar için çam ağaçları, ışıklı süslemeler ve yeni yıl pazarları kuruldu. Süslemelere zarar verenler ise tespit edilerek gözaltına alındı. Yeni Geçiş Hükümeti’nin göreve gelmesinden bu yana Hristiyan temsilcilerle iki ayrı toplantı gerçekleşti. Temsilcilere, “Normal yaşamaya devam edin. Noel tatiline giriyorsunuz, sizin için hiçbir şey değişmeyecek” denildi.



#Suriye
#Yılbaşı
#Esed rejimi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zammı belli oldu: 2025 kıdem tazminatı tabanı ne kadar olacak?