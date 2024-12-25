Suriye sokakları ışıldadı

Esed rejiminin düşmesinin ardından, Suriye halkı uzun zamandır var olan yaralarını sarmaya çalışıyor. Yıllardır tehdit ve baskının gölgesinde yaşayan Suriyeliler, yeni yıla yeni umutlarla girecek. Geçiş Hükümeti, ülkedeki azınlıkların haklarını ve görünürlüklerini korumak için yeni kararlar alıyor. Hükümet, Katolik Noeli’ni resmi tatil ilan etti. Hükümet daireleri 25 ve 26 Aralık’ta kapalı olacak. Ülkenin pek çok noktasındaki Hristiyan azınlıklar için çam ağaçları, ışıklı süslemeler ve yeni yıl pazarları kuruldu. Süslemelere zarar verenler ise tespit edilerek gözaltına alındı. Yeni Geçiş Hükümeti’nin göreve gelmesinden bu yana Hristiyan temsilcilerle iki ayrı toplantı gerçekleşti. Temsilcilere, “Normal yaşamaya devam edin. Noel tatiline giriyorsunuz, sizin için hiçbir şey değişmeyecek” denildi.