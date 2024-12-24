Arap ülkelerinden Şam’a akın

Son birkaç günde Katar, Ürdün ve Suudi Arabistan'dan üst düzey heyetler Şam'a resmi ziyarette bulundu. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi, Katar Hava Yolları'na ait uçakla Şam Uluslararası Havalanı'na indi. Katar'dan Suriye'ye 13 yıl sonra gerçekleşen ilk ziyaret aynı zamanda 8 Aralık sonrası ülkeye yeni yönetim altında ilk uluslararası uçuş olarak da kayda geçti. Katarlı Bakan el-Halifi, Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed el-Şara ile bir araya geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ziyaretin Katar ve Suriye arasında kardeşlik ilişkilerini pekiştirdiği vurgulanarak, Katar’ın Suriye’nin egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceği belirtildi. Ayrıca Suriye halkının kalkınma, barış ve istikrar içinde yaşaması için çaba gösterileceği ifade edildi." Dün yine Suriye'nin güney komşusu Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi de Şam’a yaptığı ziyaretinde, Ahmed

Dışişleri Bakanı Safadi, Şera ile görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimize yardım etmeye hazır olduğumuzu söylemek için buradayım. Suriye'nin yeniden inşası hem Ürdün hem de tüm bölge için önemli" dedi. Tüm Arap ülkelerinin bu aşamada Suriye'ye destek verilmesi konusunda mutabık olduğunu belirten Safadi, Suriye'nin yeniden toparlanarak istikrarına kavuşmasını istediklerini söyledi. Katarve Ürdün heyetlerinden önce pazar günü de Suudi Kraliyet Divanı Müsteşarı’nın liderliğindeki heyet, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Şara ile bir görüşme gerçekleştirdi. Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunda yer alan haberde, üst düzey heyetin Şam ziyaretinde ülkedeki yeni yönetimin lideri Şara ile bir araya geldiği aktarılan haberde, Şara'nın daha önce Suudi Arabistan'la ilgili sarf ettiği sözlerine dikkat çekildi. Haberde, Şara'nın Suudi Arabistan ile Suriye arasında birçok kesişme noktasının olduğuna işaret ettiği kaydedildi. Riyad'ın Şam büyükelçiliği de ziyaretle birlikte yeniden açıldı. Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Irak ve Cezayirli mevkîdaşlarıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Suriye'nin uluslararası camiada yeniden kabul edilmesi için yapılması gereken desteğin verilmesi gerektiğini ifade etti.