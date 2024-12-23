Türkiye, yeniden kurulan Suriye’ye desteğini göstermek için çok önemli bir adım attı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hatay’dan kara yoluyla Şam’a giderek Ahmed Şara ile bir araya geldi. Fidan ortak basın toplantısında, “En dar günlerinizde olduğu gibi, bugün de sizleri yalnız bırakmayacağız. Türk halkı, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sizlerin her zaman yanında olacak” dedi.
Suriye’de yeni yönetim, göreve başlamasından bu yana en önemli konuğunu ağırladı. Yeni yönetimin lideri Ahmed Şara (Ebu Muhammed el-Colani) isyanın başladığı 2011’den bu yana ülkedeki muhalefeti destekleyen Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile başkent Şam’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Fidan ve Şara ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
SONUNA KADAR YANINIZDAYIZ
Türkiye olarak haklı olanın yanında durmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Fidan, “Bugün Şam'dayım çünkü en zor gününüzde yanınızda olduğumuz gibi bugün de yanınızdayız” dedi. Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Türkiye ve Cumhurbaşkanımız yanınızda olacaktır. Bu zafer sizindir, başka kimsenin değildir. Bugün Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması mümkündür. Suriye halkının ülkelerine dönmesi mümkündür. Geçiş döneminin güzel bir şekilde tamamlanmasının önemine değindik görüşmede. Güvenlik ve hukukun üstünlüğü öncelik içerisindedir. Herkesin barış içinde yaşadığı Suriye'nin kurulması yeni Suriye'nin en önemli başarısı olacaktır. Türkiye olarak devlet kurumlarının yeniden inşası yönünde tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. TİKA ve özel şirketlerimizle somut şeylerde adım atmaya hazırız.
BEKLE VE GÖR DÖNEMİ DEĞİL
Suriye'nin yeniden inşası için gerekli hazırlıklara bir an önce başlanılmalı. Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine dönüşü bu şekilde mümkün olacaktır. Bu bakımından uluslararası toplumun Suriye'ye destek vermesi gerekmektedir. Zaman, bekle ve gör dönemi değildir. Bir an önce harekete geçmeliyiz. PKK terör örgütünün Suriye'de kesinlikle yer yoktur. Suriye'nin doğal kaynaklarını çalmaktadır. PKK/YPG bir an önce kendisini feshetmelidir. DEAŞ'la mücadelesinde destek vermeye hazırız. Baas karanlığından kurtulan Suriye DEAŞ ve YPG'yi de bu topraklardan temizleyecektir. İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeli. Uluslararası toplum somut bir tepki koymalıdır.
YPG KAYNAKLARI ÇALIYOR
TRUMP DAHA NET GÖRÜYOR
ABD Başkanı Trump elimizdeki sorunu Obama döneminden almıştı. Trump net ve ABD'nin çıkarlarını esas alır. Denkleme baktığında şunu gördü; 'DEAŞ tutuklarına çözüm bulunduğunda ABD'nin burada durmasının anlamı yok' ABD çıkarları içerisinde Türkiye mi yoksa YPG mi önemli? Trump duruma baktığında bunu net görüyor. Trump'ın yeni dönemde ABD çıkarlarını öne alarak bu duruma daha farklı yaklaşacağını inanıyorum.
YAPTIRIMLAR BİR AN ÖNCE KALDIRILMALI
Hepsi silah bırakacak
- Ortak basın toplantısında konuşan Ahmed el-Şera 14 yıl boyunca Suriye’nin büyük sıkıntılar çektiğini söyledi. El-Şera, ülkedeki silahlı gruplarla ilgili bir soruya şöyle cevap verdi: “Silahlı gruplarla koordine halindeydik. Başarılı olmamız halinde bir Savunma Bakanlığı olması gerektiğinde hem fikirdik. Devrim döneminde de gördük ki, gruplar halinde olmamız doğru değildir. Koordinasyon problemleri vardı. Savunma Bakanlığımızın çağrısı olacak. Gruplar kendilerini yavaş yavaş feshedecek. Hiçbir grubun elinde silah olmasını kabul etmemiz mümkün değil. Tüm gruplarda hem fikir bu konuda.”
AZINLIKLARI KORUYORUZ
- El-Şera, ülkedeki azınlıklarla ilgili bir soruya da “Rejim azınlıkları korkutarak sistemi yürüttü. Biz şu an azınlıkları koruyoruz” yanıtını verdi.
Kasyun’da çay içtiler
Bakan Hakan Fidan ve yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından akşam saatlerinde Kasyun Dağı'nda Şam manzarasını çay içerek izledi. Fidan ile Şara, buradan şehri seyretti. Şam’ı tepeden gören Kasyun Dağı, iç savaşta büyük önem kazanmıştı. Devrik rejim, sivil unsurların çıkmasını yasakladığı dağa, Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen askerleri başta olmak üzere yoğun bir konuşlanma yapmıştı. Bakan Fidan ziyaret sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında da "14 yıl boyunca verdikleri mücadeleye bizzat şahit olduğum Suriyeli kardeşlerimizi daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanıyorum. Misafirperverliklerini özlemişiz" dedi.