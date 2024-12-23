Şam'a gelirken Cilvegözü'nden karayoluyla girdik. 6 saat boyunca tüm şehirleri gördüm. 14 yıl önce gördüğüm şehirler gitmiş yerine savaşa maruz kalmış şehirler kalmış. Bir önceki rejim için geliştirilen yeni yaptırım yöntemleri bir an önce kaldırılmalı ki altyapı finans eğitim hizmetleri bir an önce hayata geçsin. Göçmenlerin dönebilmesi için yeniden yapıma bir an önce başlanılmalı. Bugün yaptığımız görüşmede yeni hükümette güçlü bir irade ve azim gördüm. Bu irade uluslararası toplum tarafından desteklenmeli. Türkiye olarak örgütlerimizle şirketlerimizle Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için elimizden geleni yapacağız.