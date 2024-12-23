Osmanlı yadigarı destek bekliyor

Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’nin başkenti Şam’daki Osmanlı mirasının durumu da yakından takip ediliyor. Kentteki en önemli Osmanlı yapılarından Süleymaniye Külliyesi’nde 3 yıldır süren restorasyon henüz tamamlanamadı. Rejimin devrilmesinden sonra restorasyonun tamamlanması için Türkiye’den destek bekleniyor. Sorumlu müdürlerden Lema Sorekli, Yeni Şafak ekibine restorasyonun son durumunu anlattı.

Süleymaniye Külliyesi’ndeki restorasyonun 2021 yılının ortalarında başladığını ve son aşamasına geldiğini söyleyen Sorekli, “Restorasyon, 2008 yılında Ankara Üniversitesi tarafından sunulan bir plan temelinde yapıldı. Son aşamasına geldi” dedi. Esed rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye tarafından vekaleten Şam Büyükelçiliği’ne Maslahatgüzar olarak atanan Burhan Köroğlu’nun külliyeyi ziyaret ettiğini anlatan Sorekli, “Türk Maslahatgüzarı, külliyeye gelerek son durumu inceledi. Çalışmalar şu an durmuş vaziyette. Ancak Maslahatgüzar, restorasyon çalışmalarına destek verileceğini söyledi. Çalışmalar aynı ekip tarafından sürdürülecek” ifadelerini kullandı.