Bakan Fidan'dan Şam ziyaretiyle ilgili dikkat çeken paylaşım: Misafirperverliklerini özlemişiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile Şam'da yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Fidan "Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır. 14 yıl boyunca verdikleri mücadeleye bizzat şahit olduğum Suriyeli kardeşlerimizi daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanıyorum. Misafirperverliklerini özlemişiz." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile Şam'da bir araya geldiğini belirtti.
Türk milleti ve devletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, "Suriyeli kardeşlerini" yalnız bırakmadığını vurgulayan Fidan, Suriye halkının yanında olduklarını ve ihtiyaç duydukları her alanda destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.
Türkiye'nin güvenli, özgür, müreffeh ve bölge barışına katkıda bulunan bir Suriye'nin kurulabilmesi için her türlü katkıyı vereceğini belirten Fidan, şunları kaydetti: