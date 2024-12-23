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Bakan Fidan'dan Şam ziyaretiyle ilgili dikkat çeken paylaşım: Misafirperverliklerini özlemişiz

Bakan Fidan'dan Şam ziyaretiyle ilgili dikkat çeken paylaşım: Misafirperverliklerini özlemişiz

00:0223/12/2024, Pazartesi
AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ile Şam'da yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ile Şam'da yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile Şam'da yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Fidan "Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır. 14 yıl boyunca verdikleri mücadeleye bizzat şahit olduğum Suriyeli kardeşlerimizi daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanıyorum. Misafirperverliklerini özlemişiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile Şam'da bir araya geldiğini belirtti.

Fidan,
"Yıllar sonra gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Suriye halkı için yeni, umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır."
değerlendirmesinde bulundu.

Türk milleti ve devletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, "Suriyeli kardeşlerini" yalnız bırakmadığını vurgulayan Fidan, Suriye halkının yanında olduklarını ve ihtiyaç duydukları her alanda destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Fidan,
"Suriye için önceliğimiz; ülkede istikrarın ve güvenliğin temini, terörün bertaraf edilmesi, ulusal uzlaşıya ulaşılması, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve ülkelerinden yıllardır ayrı olan Suriyelilerin yurtlarına geri dönebilmesini sağlayacak koşulların yaratılmasıdır."
ifadesini kullandı.

Türkiye'nin güvenli, özgür, müreffeh ve bölge barışına katkıda bulunan bir Suriye'nin kurulabilmesi için her türlü katkıyı vereceğini belirten Fidan, şunları kaydetti:

"14 yıl boyunca verdikleri mücadeleye bizzat şahit olduğum Suriyeli kardeşlerimizi daha güzel günlerin beklediğine yürekten inanıyorum. Misafirperverliklerini özlemişiz."

#Dışişleri Bakanı
#Suriye
#Hakan Fidan
#Ahmed eş-Şera

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