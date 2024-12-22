Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'da yeni yönetimin lideri Şara ile görüştü: Tarihin doğru tarafında yer aldık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi. Fidan ve Şera görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. "Tarihin doğru tarafında yer aldık" ifadelerini kullanan Bakan Fidan, "Baas karanlığından kurtulan Suriye, PKK-YPG ve DEAŞ'i de topraklarından inşallah temizleyecektir. İsrail'in mevcut ortalarından faydalanarak Suriye'nin topraklarını gasp etmesine de kesinlikle müsamaha gösterilemez" diye konuştu. Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ise “Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara açıklama yaptı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Kıymetli basın mensupları, Sayın eş-Şera'ya gösterdiğim misafirperverlikler için çok teşekkür ediyorum. Bugün Şam'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Konuşmamın başında ayrıca 61 yıllık Bağız rejimi tarafından katledilen tüm Suriyelileri saygıyla anmak istiyorum. Son 14 yıllık özgürlük mücadelesinde şehit olan tüm kardeşlerimizi hürmetle yad ediyorum. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum.
Sevgili kardeşlerim, sizlere Türk halkının selamını getirdim. Sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en iyi dileklerini ve selamlarını getirdim. 14 sene boyunca sevinciniz sevincimiz, hüznünüz hüznümüz oldu. Kardeşlik ve komşuluk hukuku bunu gerektiriyordu. Bugün Türkiye olarak tarihin doğru tarafında yer almış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
Değerli kardeşlerim, inşallah ülkenizin en zor, en karanlık dönemi geride kaldı. İnşallah daha güzel günlerimiz bizi bekliyor. Suriye'nin bütün etnik, dini ve mezhep grupları daha mutlu ve huzurlu olacak inşallah. Bundan sonraki süreçte Suriye'nin geleceğini belirleyecek olan sizlersiniz. Suriye'nin güvenli, özgür ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesi sizlerin sayesinde mümkün olacak.
Bugün Şam'dayım, çünkü en dar günlerinizde olduğu gibi bugün de sizleri yalnız bırakmayacağız. Türk halkı, Türk devleti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan sizlerin her zaman yanında olacaktır. Değerli kardeşlerim, bu zafer sizindir ve başka hiç kimsenin değildir. Sizlerin fedakarlıkları sayesinde Suriye tarihi bir fırsat yakaladı. Bugün Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması, Suriye topraklarında terör tehdidinin bertaraf edilmesi ve ekonominin güçlendirilmesi mümkündür. Suriye halkının ülkelerine geri dönüşü mümkündür. Sayın Şera ile yaptığımız görüşmede de bu başlıklara odaklandık. Geçiş döneminin düzenli bir şekilde tamamlanmasının önemine değindik. Suriye'de istikrarın tesisinin en öncelikli konu olduğunun altını çizdik. Bunun için öncelikle ülkede güvenliğin tesisi gerekmektedir. Hukukun üstünlüğünün sağlanması ve azınlıkların korunması da icap etmektedir. Suriyelilerin öncülüğü ve sahipliğinde hiçbir dini veya etnik kurumun dışlanmadığı kapsayıcı bir yönetim tesis edilmesi gerekmektedir. Herkesin barış içinde yaşadığı ve adaletin hakim olduğu bir ülke kurmak yeni Suriye'nin en büyük başarısı ve geleceğinin teminatı olacaktır.
'BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇMELİYİZ'
Bu amaçları hayata geçirmek için Suriye'de devletin tüm fonksiyonlarıyla ayağa kaldırılması gerekiyor. Türkiye olarak devlet kurumlarının yeniden yapılandırılması ve kapasite inşaatı alanındaki tecrübelerimizi aktarmaya hazırız.
Keza, TİKA, Kızılay ve AFAD gibi kurumlarımızla ve özel şirketlerimizle somut çalışmalara destek vermek istiyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm devlet kurumlarına gereken talimatları vermişlerdir. Kıymetli basın mensupları, Suriye'deki yeni yönetimin verdiği sözleri hayata geçirebilmesi için fırsata ve imkana ihtiyacı var. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, Suriye'nin normalleşmesi ve ülkede güvenliğin sağlanması bakımından son derece mühimdir. Suriye'nin yeniden inşası içinde gerekli hazırlıklara bir an önce başlanması gerekmektedir. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü ve güvenli dönüşünü mümkün kılacak ortamın yaratılması ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Bu bakımdan uluslararası toplum yeni yönetime güçlü bir destek sağlamalıdır. Bugünkü ziyaretimizin diğer ülkelerden de üst düzey temasları teşvik edeceğini ümit ediyorum. Başta Arap ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası toplum Suriye'deki yeni yönetimle angaje olmalıdır. Zaman bekle ve gör dönemi değildir. Bir an önce harekete geçmeliyiz.
'PKK-YPG KENDİSİNİ FES ETMELİDİR'
Değerli basın mensupları, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği konusunda hiçbir tereddüt yoktur. Asla da olamaz. Bugünkü görüşmemizle bu husustaki ortak irademizi teyit ettik. B
u vesileyle PKK-YPG'ye Suriye'de kesinlikle yer olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu terör örgütü Suriye halkının topraklarını işgal etmekte ve doğal kaynaklarını çalmaktadır. Bugünkü toplantımızda Suriye halkının PKK-YPG ile mücadele konusunda nedenli kararlı olduğunu bir kez daha gördüm. PKK-YPG bir an önce kendisini feshetmelidir.
Diğer yandan Suriye halkının DEAŞ ile mücadelesine de en güçlü şekilde destek vermeye hazırız. Geçmişte olduğu gibi bugün de DAEŞ'in Suriye'deki durumdan istifade etmesine asla izin vermeyeceğiz. Baas karanlığından kurtulan Suriye, PKK-YPG ve DAEŞ'i de topraklarından inşallah temizleyecektir. Değerli basın mensupları, İsrail'in mevcut ortalarından faydalanarak Suriye'nin topraklarını gasp etmesine de kesinlikle müsamaha gösterilemez.
İsrail, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli, bölgesel güvenliği daha fazla riske atmamalıdır. Uluslararası toplum, İsrail'in hukuksuz eylemlerine karşı somut bir tepki ortaya koymalıdır. Kıymetli Suriyeli kardeşlerim, sizler onurlu ve haklı bir mücadele verdiniz. 14 sene boyunca her bir gün sizin yaptığınız fedakarlıklara bizzat şahit oldum. Katlanmak zorunda kaldığınız acıları gördüm. Muhalif güçlerin Halep'i terk etmek zorunda kaldığı günü unutamam. Bazı ülkelerin sizi yalnız bırakıp gittiği günleri de unutamam. Ancak bugün umut dolu yeni bir gündür. Yaşadıklarınız yeni Suriye'yi kurarken size güç vermelidir. Hayatını kaybeden kardeşlerimiz için, gelecek kuşaklar için, barış içinde yaşayan bir Suriye için beraberce çaba göstereceğiz. Sayın Şera'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Suriye'nin yeni idaresine bu vesileyle de başarılar diliyorum.
Ahmed eş Şara'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
Önümüzdeki süre içerisinde ekonomik, politik bağlamda işbirliklerini önemsiyoruz. Altyapımız sıkıntılı olduğu için Türkiye'nin desteğini önemsediğimizi söyledik.
Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.
Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değil.
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