Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'da yeni yönetimin lideri Şara ile görüştü: Tarihin doğru tarafında yer aldık

Kıymetli basın mensupları, Sayın eş-Şera'ya gösterdiğim misafirperverlikler için çok teşekkür ediyorum. Bugün Şam'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Konuşmamın başında ayrıca 61 yıllık Bağız rejimi tarafından katledilen tüm Suriyelileri saygıyla anmak istiyorum. Son 14 yıllık özgürlük mücadelesinde şehit olan tüm kardeşlerimizi hürmetle yad ediyorum. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum.

Sevgili kardeşlerim, sizlere Türk halkının selamını getirdim. Sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en iyi dileklerini ve selamlarını getirdim. 14 sene boyunca sevinciniz sevincimiz, hüznünüz hüznümüz oldu. Kardeşlik ve komşuluk hukuku bunu gerektiriyordu. Bugün Türkiye olarak tarihin doğru tarafında yer almış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.