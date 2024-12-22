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Şam'a ziyaret hazırlığı: Önce Fidan, sonra Erdoğan

Şam'a ziyaret hazırlığı: Önce Fidan, sonra Erdoğan

04:0022/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Hakan Fidan
Hakan Fidan

Türkiye'nin Suriye'deki yeni yönetimle ilişkileri bir adım öteye taşınıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam’ı ziyaret ederek yeni yönetimle bir araya geleceğini açıkladı. Türkiye'nin Şam'a 'Geçici Maslahatgüzar' olarak atadığı Burhan Köroğlu ise Fidan'ın ardından uygun görülen bir zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Şam'a gidebileceğini söyledi.

Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nu Şam'a 'Geçici Maslahatgüzar' olarak atayan Türkiye, Suriye'deki yeni yönetimle ilişkileri bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'daki yeni yönetimle bir araya gelmeyi planladığını açıklarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Suriye'ye gidebileceği konuşuluyor. Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24'e röportaj veren Bakan Fidan, "Şam'ı ziyaret etmeyi ve HTŞ lideriyle görüşmeyi planlıyor musunuz?" sorusu üzerine, "Evet, planlıyorum. Şam’daki yeni yönetimle bir araya gelmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Şam'a 'Geçici Maslahatgüzar' olarak atadığı Burhan Köroğlu ise Tvnet'e verdiği özel röportajda "Şuan Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın buraya (Şam) gelişi söz konusu. Sonrasında da daha uygun görülen bir zamanda Cumhurbaşkanımızın da buraya gelmek istediğini ilan ettiğini biliyoruz." diye konuştu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Suriye
#Şam
#Hakan Fidan

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