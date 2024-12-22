Bakan Fidan Şam'da Ahmed eş-Şera ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında gittiği Mısır ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakında Suriye'ye gideceğini açıklamıştı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile görüştü.
Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.
Türkiye, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye resmi ziyaretlerini sürdürüyor. İlk olarak Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Suriye'yi ziyaret ederek Emevi Camii'nde namaz kılmıştı. İbrahim Kalın'ın ziyaretine Ahmet Eş-Şera eşlik etmişti.
Esed'in eski sarayında görüşme
Bakan Fidan, Ahmet Eş-Şera ile Esed'in eski sarayında görüşme gerçekleştiriyor. Esed'in sarayı Şam'a hakim bir tepede bulunuyor.