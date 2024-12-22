Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Bakan Fidan Şam'da Ahmed eş-Şera ile görüştü

Bakan Fidan Şam'da Ahmed eş-Şera ile görüştü

15:1122/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
AA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi.


YouTube
Bakan Fidan Şam'da Ahmed eş-Şera ile görüştü
Dünya / Ortadoğu
22 Aralık, Pazar

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi kapsamında gittiği Mısır ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yakında Suriye'ye gideceğini açıklamıştı.


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile görüştü.

Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esaad Hasan Şeyban da yer aldı.

Türkiye, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye resmi ziyaretlerini sürdürüyor. İlk olarak Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Suriye'yi ziyaret ederek Emevi Camii'nde namaz kılmıştı. İbrahim Kalın'ın ziyaretine Ahmet Eş-Şera eşlik etmişti.

Esed'in eski sarayında görüşme

Bakan Fidan, Ahmet Eş-Şera ile Esed'in eski sarayında görüşme gerçekleştiriyor. Esed'in sarayı Şam'a hakim bir tepede bulunuyor.



#Şam
#Hakan Fidan
#Suriye

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak şartları neler olacak son durum ne?