Suriye ‘uçuşa’ hazır hale gelecek: Türkiye'den teknik destek

Suriye’nin yeniden inşası için çalışmalar başlarken Türkiye, süreçte aktif rol oynayacak. Bu kapsamda ilk uçuşunu geçtiğimiz hafta Halep-Şam arası gerçekleştiren Suriye, hava sahasında önemli adımlar atılacak. Türkiye, Şam'dan Halep'e uçuş olmadan önce şehirlerdeki havalimanlarını inceledi. Suriye’den uçak kalkması durumunda, hangi irtifanın kullanılacağı, seyrüsefer limitlerinin ne olduğuna yönelik Suriye hükümetine bilgi verildi. Türkiye, havalimanlarının eksikliklerinin giderilmesinde de Suriye'ye destek olacak.





İZİNLERİN ARDINDAN ÇALIŞMA BAŞLAYACAK

Türk heyetinin yaptığı ilk incelemede kule cihazları, ses ve radar sistemlerindeki aksaklıklar tespit edildi. Suriye’den uçak kalkması durumunda, hangi irtifanın kullanılacağı, seyrüsefer limitlerinin ne olduğuna yönelik incelemeler yaptı. İniş-kalkış gibi durumlar ve havalimanlarının güvenliği değerlendirildi. Suriye Geçiş Hükümeti'nden alınacak iznin ardından çalışmalar başlayacak.





PİSTTE VE KULELERDE SORUN YOK

Suriye hava sahasının dış uçuşlara açılması için bilgi ve donanım aktarımı çalışması yapıldı. Şam ve Halep'teki havalimanları açık. Havalimanı kulelerinde, terminal binasında ve pist uzunluğunda her hangi bir sorunun bulunmadığı öğrenildi. Makine ekipmanları ile seyrüsefer cihazlarında bir takım eksiklikler bulunduğu tespit edilirken, ekipmanın güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.





GÜVENLİK GÜÇLENDİRİLECEK

Havalimanlarının eksikliklerinin giderilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli plan yapılırken, ilk etapta hava sahasının, havalimanlarının güvenliği ve kontrol mekanizmasının güçlendirilmesi üzerinde duruluyor. Geçiş hükümetinin kurduğu polis teşkilatı havalimanlarında konuşlanırken güvenlik önlemlerinin artırılması planlanıyor. Hem yolcuların hem de uçuşların güvenliği için gerekli önlemler alınacak. Hava trafik kontrolü ve iletişim sistemlerinin geliştirilmesi, uçuşların güvenli bir şekilde yapılabilmesi için önemli görülüyor.





Afganistan ve Libya örneği

Havacılık, havalimanları teknik ve donanım faaliyetleri kapsamında Türkiye, daha önce Libya ve Afganistan’da da sorumluluk almıştı.



