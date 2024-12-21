Suriye'de 100 bin konutu rahat üretiriz

Vefa Group, 34 yıldır ön üretimli yapılar ve yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteriyor. Modül konteyner, panel prefabrik, hafif çelik ve hibrit yapılar olmak üzere 4 farklı kategoride üretim gerçekleştiren şirket, depreme dayanaklı yapılar inşa ediyor. Yeni Şafak'a açıklamalarda bulunan Vefa Group İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit, Suriye'nin inşası için yeterli üretim kapasitesinin Türk firmalarında bulunduğunu, inşa sürecinin başarılı yürütebileceğini anlattı.





TÜRKİYE PASTADAN 100 MİLYAR DOLAR PAY ALABİLİR

Suriye'nin yeniden inşasında Türk müteahhitlerin büyük rol oynayabileceğini ifade eden Vefa Group İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit, "Ön üretim yapı sektörü, Suriye'de yılda 100 bin konutu rahatlıkla üretebilir. Biz de şirket olarak orada 10 bin konut inşa edebiliriz. Şu anda hazırda bekliyoruz. Mevcut hükümet kurulana kadar 2 yıl geçer. Finansa ulaşım nasıl çözülecek, hangi ülke ne kadar destek olacaktır bekleyip göreceğiz. Körfez fonu destek olabilir" diye konuştu. Ülkenin mevcut durumdan dolayı, kısa vadede herhangi bir projenin başlayamayacağını belirten Koçyiğit, şöyle devam etti: "Mevcut durumu tespit etmemiz gerekiyor. Bizim, Suriye ile 900 kilometrelik sınırımız var. Lojistik olarak avantajlıyız. Çok rahat domine edebiliriz. Tek sıkıntı, güvenlik ve yasal düzenleme. Türkiye, Suriye'yi yeniden inşa edebilir. Suriye’nin ayağa kalkması için 400 milyar dolardan bahsediliyor. Türkiye, bu pastadan 100 milyar dolar alabilir. Oradaki iş gücünü de kullanabiliriz."





JAPONYA'NIN YAPI STOKUNUN %80'İ ÇELİK

Koçyiğit, deprem bölgesinde de faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Kahramanmaraş’ta 100 bine yakın konut köy evleri, hafif çelik sistemle yapılıyor. Malatya’da 200 konutu hafif çelik sistemle üretiyoruz" dedi. Çelik yapıların geleceğin yapı sistemleri olduğunu vurgulayan Koçyiğit, şunları kaydetti: "Hafif çelik, betonarme yapılara kıyasla 10 kat daha hafif bir malzeme. Hafif çelik, betonarme yapıya kıyasla 3'te bir oranda daha hızlı inşa imkanı veriyor. Çelik yapılar teknik şartları sağlandığında depreme, ısıya, yangına, sese yüksek dayanım sağlıyor. Bu anlamda hafif çelik yapılar kaçınılmaz olarak bugünün ve yarının şehirlerinin yapı sistemleri olarak konumlanıyor. Bizim gibi deprem kuşağında yer alan Japonya’da toplam yapı stokunun %80’i çelikten oluşuyor. Amerika’da, Avrupa’da hatta İran’da şu an yapılan yapıların yarısı çelik yapı sistemlerinden oluşuyor. Çelik yapının ülkemizdeki oranı ise %2.4 seviyesinde."





121 ÜLKEYE IHRACATIMIZ VAR

Depreme Dayanıklı Binalar Fuarı ve Zirvesi, inşaat ve yapı malzeme sektöründen çok sayıda firmayı ağırladı. Fuarda, Vefa Group da Vekon markasıyla yerini aldı. Fuarın hareketli geçtiğini söyleyen Koçyiğit, "Fuara kendimizi göstermeye geldik. Yurt dışında da birçok proje yapıyoruz. Venezuela’da hafif çelikten 4 katlı 100 bloktan oluşan 1.600 dairelik toplu konut projesi geliştirdik ve her 10 günde bir bloğun inşasını tamamladık. Yine Gabon’da toplu konut projeleri, Somali’de 200 yataklı hastane, Irak’ta 1.000 konut, Malezya’da 80 bin metrekarede 2 bin modülden oluşan yapılar yaptık. Bu ve bunun gibi dünyanın 121 ülkesinde çok sayıda yapıya imza attık. Ülkemizde de çok sayıda hastane, yurt, belediye binası gibi kamu yapıları ile bireysel yapılar inşa ettik" açıklamasında bulundu.



