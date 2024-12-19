Konut satışları 1,4 milyona koşuyor

Türkiye genelinde konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 artarak 153 bin 14 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ocak-kasım döneminde satılan konut satışı ise yine geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artışla 1 milyon 265 bin 388 oldu. Böylece 1 milyon 225 bin 926 konut satışının yapıldığı 2023 yılı 11 ayda aşılmış oldu. Yıl sonunda ise faiz oranlarındaki artışa rağmen satışların 1,4 milyonu bulması bekleniyor.





SIFIR KONUTLARIN PAYI YÜZDE 32,2

Kasım ayında 49 bin 274 sıfır konut satışı yapılırken, 2023 yılının kasım ayına göre artış yüzde 61,7 oldu. Toplam konut satışlarının yüzde 32,2’sini ilk el konutlar oluşturdu. Ocak-kasım arası dönemde satılan ilk el konut da yüzde 24,2 artarak 407 bin 832’i buldu. Kasımda ikinci el konut satış sayısı yıllık bazda 64,6 artarak 103 bin 740 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67,8 oldu. İkinci el konut satışları, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 857 bin 556 olarak gerçekleşti. İstanbul, kasımda konut satışlarında 26 bin 320 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili 14 bin 916 ile Ankara ve 8 bin 583 ile İzmir izledi. Konut satışının en az olduğu iller ise 89 ile Bayburt, 99 ile Tunceli ve 121 ile Hakkari olarak sıralandı.





İPOTEKLİ SATIŞLAR ÜÇ KATINA ÇIKTI

Kasımda ipotekli konut satışlarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 315,7’lik artış dikkat çekti. Geçtiğimiz ay 21 bin 804 ipotekli konut satışı yapılırken, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,2 oldu. Yılın ilk 11 aylık periyodunda gerçekleşen ipotekli konut satışları ise yıllık bazda yüzde 21,3 azalarak 135 bin 209 olarak kayıtlara geçti. Kasımda 5 bin 213, ocak-kasım döneminde ise 32 bin 82 ipotekli konut satışı ilk el olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde diğer konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 artarak 131 bin 210 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,8 olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 23,4 artarak 1 milyon 130 bin 179 olarak kayıtlara geçti.





RUSLAR BAŞI ÇEKIYOR

Geçen ay yabancılara 2 bin 151 konut satıldı. Söz konusu satışlar, yıllık bazda yüzde 8,2 azaldı. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 780 konutla İstanbul aldı. Bu ili 752 konutla Antalya ve 191 konutla Mersin takip etti. Yabancılara konut satışı, ocak-kasım döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 azalarak 21 bin 363 oldu. Kasımda, ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 421 ile Rusya vatandaşlarına yapıldı. Bunu 200 ile İran ve 160 ile Ukrayna vatandaşları takip etti.



