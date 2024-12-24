Halep’in gençleri üniversiteye döndü

Suriye’de yıllardır süren Esed rejiminin yıkıcı etkilerinin ardından, Halep’te hayatın normale dönmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Toplu taşıma sistemi, bu dönüşümün en önemli ayaklarından biri olarak öne çıkıyor. Halep’te okulların eğitime başlaması, kamu kurumlarının faaliyete geçmesi ile artan şehir içi hareketliliğe önlem olarak rejim döneminde sınırlı sayıda olan toplu ulaşım araçları da artırıldı. Esed rejimi döneminde mazot fiyatlarının düşük olmasına rağmen toplu taşıma araçları sınırlı sayıda sefer düzenliyor, halk ise bu hizmetlere erişmekte zorlanıyordu. Ancak rejimin kontrolü kaybetmesiyle birlikte toplu taşıma sistemi yeniden yapılandırılıyor. Halep halkı, şu an çok daha sık ve düzenli çalışan otobüslerle günlük hayatını sürdürüyor. Geçmişte uzun süre kullanılmayan eski otobüsler bile şu anda ulaşım hizmetlerinde aktif rol oynuyor.