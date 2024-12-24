Halep’in gençleri üniversiteye döndü

Halep Üniversitesi’nde büyük yoğunluk var. Türkiye’den dönenler buradaki eğitim imkanını araştırıyor. Lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Muhammed Haşalim, “İlahiyat ya da Arap Dili ve Edebiyatı okumayı düşünüyorum. Halep’e hizmet etmek istiyorum” dedi. Ayşe Hallak, rejim düştüğünde kutlamalar yaptıklarını şimdi de sıralarına geri döndüklerini söyledi.
Suriye’de hayatın hızla normalleşmesine yükseköğretim kurumları da dahil oldu. Türkiye’de bulunan sığınmacılar artık üniversite eğitimi için ülkelerine gelmeye başladı. Eski yönetimden dolayı ülkesini terk etmeyi düşünenler ise artık ülkelerinde kalmaya kararlı. Halep Üniversitesi’nde öğrenim gören gençler, şehrin çeşitli yerlerinden ellerinde kitaplarla kampüs yolunu tutuyor. Merkez kampüs ve fakülte girişlerinde yoğunluk yaşanıyor.
İSTANBUL’DAN OKUMAYA DÖNDÜ
Lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Muhammed Haşalim, üniversite araştırması yapmak için Halep’e geldiğini söyledi. Haşalim, ‘’Ailemle İstanbul’da yaşıyordum. Ben daha sonra El-Bab’a geldim. Okumak için de Halep Üniversitesi’ne geldim, araştırma yaptım. İlahiyat ya da Arap dili ve edebiyatı okumayı düşünüyorum. Burada yaşayıp Halep’e yeniden hizmet etmek istiyorum” dedi.
ARTIK GİTMEK İSTEMİYORUM
Halep Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Dena Dehaa ise “Bütün hayatımız korku ile geçti. Namaz kılmak bile yasaktı. Bazı öğrenciler siyasetle ilgili bir şey söylediklerinde istihbarat hemen raporluyordu. Rejim olduğunda, Almanya’ya, Avrupa’ya gitmek istiyordum. Ama rejim düştükten sonra ülkemde kalmak istiyorum” açıklamasında bulundu. Öğrencilerden Rana Rauda ise ‘’Esed rejiminin gitmesi ile birlikte rahatladık. Bundan sonrası için çok umutluyuz. İnşallah hep birlikte yeniden ayağa kalkarız” diye konuştu. Ayşe Hallak da şunları söyledi: “Rejim düştüğünde kutlamalar yaptık. Şimdi de sıralarımıza geri döndük” dedi. Yönetim Bilişim Sistemleri okuyan Dana Tabbah da hayalini “Şehrin alt yapısını yeniden kuracağız. Hayalim yönetici olmak. Suriye’de yeni kurulacak hükümette okulum bitince yönetici olmak istiyorum” sözleriyle açıkladı.
TDV’DEN ÖĞRENCİLERE İKRAM
Üniversitenin kantin işletmecisi Beşar Eşevi de “Rejim tarafından gelen malzemeler vardı. Artık Azez’den İdlib’den buraya malzeme, gıda gelecek. Oradaki mallar Türk malı, yüzde 90 fiyatlar daha da ucuzlayacak” dedi. Üniversitenin kantininde oturacak yer bile bulmakta zorluk yaşanırken, üniversitenin bayraklarında ise yeni Suriye’nin bayrağı dalgalanmaya başladı. Halep Üniversitesinin merkez kampüsü önündeki kavşakta yoğunluk yaşanıyor. Otobüs ve dolmuşların birinin gidip geldiği kavşakta öğrenciler ve Suriyeliler araçlara binmek için uzun kuyruk oluşturuyor. Öte yandan Halep Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından sıcak çorba, salep ve yöresel tatlı ekmek maruf dağıtılıyor.
Toplu taşıma kolaylaştı
- Suriye’de yıllardır süren Esed rejiminin yıkıcı etkilerinin ardından, Halep’te hayatın normale dönmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Toplu taşıma sistemi, bu dönüşümün en önemli ayaklarından biri olarak öne çıkıyor. Halep’te okulların eğitime başlaması, kamu kurumlarının faaliyete geçmesi ile artan şehir içi hareketliliğe önlem olarak rejim döneminde sınırlı sayıda olan toplu ulaşım araçları da artırıldı. Esed rejimi döneminde mazot fiyatlarının düşük olmasına rağmen toplu taşıma araçları sınırlı sayıda sefer düzenliyor, halk ise bu hizmetlere erişmekte zorlanıyordu. Ancak rejimin kontrolü kaybetmesiyle birlikte toplu taşıma sistemi yeniden yapılandırılıyor. Halep halkı, şu an çok daha sık ve düzenli çalışan otobüslerle günlük hayatını sürdürüyor. Geçmişte uzun süre kullanılmayan eski otobüsler bile şu anda ulaşım hizmetlerinde aktif rol oynuyor.